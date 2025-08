Multa da 1 milione per Shein: il colosso cinese nel mirino dell’Antitrust per ‘greenwashing’

Roma, 4 agosto 2025 – Multa a 9 zeri per il colosso di e-commerce Shein, accusato dall’Antitrust di promozione ingannevole a proposito della politica ambientale del marchio. La sanzione colpisce Infinite Styles Services Co. Ltd, società che in Europa gestisce i siti di compravendita della superpotenza del fast fashion cinese, finita nel mirino dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato per gli slogan ‘green’ ritenuti vaghi, generici, eccessivamente enfatici se non del tutto omissivi e falsi.

Slogan menzogneri sulla riciclabilità dei prodotti

False sarebbero “le asserzioni ambientali nella sezione #SHEINTHEKNOW, relative alla ‘progettazione di un sistema circolare’ o sulla riciclabilità dei prodotti, sono risultate false", spiega l'Antitrust. "I claim utilizzati da Shein per presentare, descrivere e promuovere i capi di abbigliamento della linea "evoluSHEIN by Design" esaltano l'uso di fibre green senza indicare in maniera chiara quali siano i sostanziali benefici ambientali dei prodotti durante il loro intero ciclo di vita e senza specificare che tale linea di prodotti è ancora marginale rispetto al totale dei prodotti a marchio Shein. Inoltre - prosegue la nota dell'Authority -, queste affermazioni possono indurre i consumatori a ritenere non solo che la collezione ‘evoluSHEIN by Design’ sia realizzata unicamente con materiali "ecosostenibili", ma anche che i prodotti di questa collezione siano totalmente riciclabili, circostanza che, considerando le fibre utilizzate e i sistemi di riciclo attualmente esistenti, non risulta veritiera”.

Insomma si tratterebbe di un ‘greenwashing’ e bello e buono: una ‘ripulitura’ dell’immagine dell’azienda che viene presentata come ‘sostenibile’ e rispettosa di una politica ambientale senza che questo corrisponda a realtà.

Le false promesse di riduzione di gas serra

Anche “gli annunci da parte di Shein di voler ridurre del 25% le emissioni di gas serra entro il 2030 e di azzerarle entro il 2050 sono presentati, in maniera generica e vaga”, accusa l’Antitrust, e sono “addirittura contraddetti dall'incremento delle emissioni di gas serra dell'attività di Shein per gli anni 2023 e 2024”.

L’Autorità considera le condotte ingannevoli di Shein ancora più gravi in ragione del settore in cui opera, quello dell’abbigliamento usa e getta, altamente inquinanti.

Codacons: “Chiediamo massima severità”

In una nota il Codacons chiede "massima severità contro le false pubblicità ambientali delle aziende”. "Da tempo – fa sapere l’associazione consumatori – denunciamo la prassi delle aziende di ricorrere a 'green claims' nelle loro strategie di marketing e nelle comunicazioni commerciali al pubblico, messaggi non sempre corretti che spesso sfociano nel fenomeno del cosiddetto "Greenwashing", ossia un ecologismo di facciata basato su affermazioni non veritiere in tema di sostenibilità e rispetto dell'ambiente di prodotti e attività produttive - spiega il Codacons - Tali pratiche sono in grado di deviare le scelte dei consumatori, sempre più attenti ad acquisti sostenibili e rispettosi dell'ambiente, e alterare il mercato, dirottando centinaia di milioni di euro ogni anno in termini di acquisti di prodotti commerciali”.