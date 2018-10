Roma, 30 ottobre 2018 - Dalle parole ai fatti, e nel giorno in cui il presidente della repubblica richiama "il valore del pluralismo" che solo una libera informazione sa garantire, il governo spedisce alle camere una bozza di manovra che recepisce alcune delle istanze grilline in materia di editoria. Si tratta ovviamente di una prima ipotesi, su cui sarà il Parlamento a scrivere la parola decisiva. Anche perché la Lega ha manifestato una contrarietà ai tagli prospettati, che peraltro non si trovano nel "contratto di governo" firmato da Salvini e Di Maio e ritenuto da entrambi punto di riferimento vincolante.

Ma veniamo al dettaglio, e a quanto emerso ieri dalla bozza spedita dall’esecutivo alle camere. Secondo le formulazioni circolate, dal 2020 verrebbero eliminati gli sgravi tariffari previsti per giornali (quotidiani e periodici), emittenti radiofoniche e televisive. Si tratta delle bollette agevolate per le spese telefoniche, postali e per le spedizioni delle rese. La misura è una di quelle prospettate dai grillini, che da tempo si sono schierati contro i finanziamenti all’editoria, in verità molto diluiti nel tempo (i finanziamenti diretti, per esempio, sono stati eliminati e vengono percepiti solo da alcune categorie particolari di giornali).

Ma tanti o pochi che siano, per i Cinquestelle sono divenuti un simbolo della "casta" da abbattere, come più volte hanno ripetuto sia Di Maio sia il sottosegretario all’Editoria Vito Crimi (anche ieri Crimi ha spiegato che "bisogna pensare a chi quei finanziamenti non li prende"). La Lega non è d’accordo con lo stop chiesto dai Cinquestelle, tant’è che anche ieri il responsabile comunicazione del Carroccio, Alessandro Morelli ha spiegato al nostro giornale che "i giornali svolgono una funzione importante, e la Lega li sostiene, specie quelli di territorio". Concetto ribadito da un altro pezzo da novanta della Lega, il governatore del Veneto Luca Zaia, secondo cui "i fondi ell’editoria servono anche a garantire la funzione pubblica dell’informazione".

Il cammino parlamentare che inizia adesso ci dirà chi tra Lega e Movimento 5 Stelle dei due avrà ragione, anche perché il Carroccio chiede comprensibilmente che nel confronto vengano coinvolti anche i protagonisti del settore. Gli editori si sono più volte detti disponibili a una discussione aperta e senza pregiudizi. Intanto sempre ieri sul tema editoria è intervenuto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. "L’irrobustimento delle voci espressive di identità e realtà rappresenta un servizio reso alla intera comunità della Repubblica: il pluralismo e la libertà delle opinioni sono condizioni imprescindibili per un Paese civile, come afferma la nostra Costituzione", ha scritto Mattarella in un messaggio al Sir, l’agenzia dei vescovi, per i trent’anni dalla fondazione. Parole apprezzate anche dall’Ordine dei giornalisti e dalla Federazione della stampa italiana: "Grazie presidente".