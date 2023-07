Sfruttamento: Mondialpol commissariata

Paghe da meno di 6 euro l’ora, salari mensili sotto i mille, situazione "di vero e proprio sfruttamento lavorativo, perpetrato da anni ai danni di numerosissimi lavoratori" secondo il magistrato. E così ieri il pm Paolo Storari, con un decreto d’urgenza, ha di fatto commissariato la Mondialpol, una delle più importanti agenzie italiane di security. I reati ipotizzati sono "intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro", realizzati secondo l’accusa attraverso un "assiduo sfruttamento dei dipendenti" con paghe "ben al di sotto della soglia di povertà, sproporzionate rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato".

È un’inchiesta giudiziaria, quella coordinata dal magistrato della Dda milanese e condotta dalla Guardia di Finanza, che raccoglie molte testimonianze di dipendenti ed ex dipendenti e fa emergere come alcuni lavoratori avessero una paga oraria di 5,37 euro. "Una somma che sicuramente non è proporzionata né alla qualità né alla quantità del lavoro prestato al fine di garantire una esistenza libera e dignitosa", osserva il pm. Da qui, ravvisando la necessità di rimuovere una "situazione tossica", Storari ha disposto in via d’urgenza il controllo giudiziario dell’azienda, con un amministratore che avrà il compito di controllare il rispetto delle norme e delle condizioni lavorative "la cui violazione – si legge nella nota – costituisce indice di sfruttamento lavorativo" e di procedere "alla regolarizzazione dei lavoratori al fine di impedire che le violazioni si ripetano".

Una conseguenza degli stipendi da fame, era la necessità per gli addetti di svolgere più ore possibili di straordinario. "Per mia richiesta – ha spiegato un dipendente – le ore settimanali superano sempre le 40, così da fare dello straordinario. L’importo netto della mia busta si aggira tra gli 850 ed i 1.000 euro netti, incluse le ore di straordinario e i turni notturni che richiedo espressamente di effettuare, circa 30 al mese, per un totale di quasi 200 ore".

M. Cons.