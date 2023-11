Sfida Stem e disparità di genere nel nostro podcast ’Transizioni’

Anche questa settimana, su tutti i canali del nostro gruppo e sulle principali piattaforme di podcasting, è disponibile una nuova puntata di TRANSIZIONI, il podcast realizzato in collaborazione con Eni che racconta le trasformazioni che caratterizzano la nostra contemporaneità, dalle professioni della sostenibilità alle energie rinnovabili. Un progetto audio che esplora la consapevolezza come elemento fondamentale per un mondo più sostenibile.

In questa nuova puntata, assieme a Giovanna Iannantuoni, Rettrice Università di Milano Bicocca, parliamo di come combattere la disparità di genere e della sfida delle STEM (acronimo formato con l’iniziale inglese di quattro diverse discipline, Science, Technology, Engineering e Mathematics). Le donne in Europa si laureano, in media, più degli uomini, ma nelle materie scientifiche il divario di genere, a favore di questi ultimi, è davvero amplissimo. Le conseguenze nel tempo di questa situazione sono le disparità salariali e una persistenza di pregiudizi culturali nella società. Per ridurre questo gender gap è dunque molto importante incentivare la partecipazione delle ragazze alle discipline STEM iniziando la formazione sin dall’infanzia.