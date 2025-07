Il settore eolico offshore prova a decollare ma ancora troppe lentezze burocratiche

Roma, 18 luglio 2025 – Il presente e il futuro energetico dell’Italia passano anche dal Mediterraneo e dall’eolico offshore. A fare un punto è Goletta Verde di Legambiente col report nazionale dal titolo ‘Finalmente offshore’. In Italia ad oggi, secondo la mappatura realizzata da Legambiente, sono 93 i progetti presentati dalle imprese del settore, distribuiti tra 10 Regioni, per complessivi 74 GW. Di questi 93 progetti, che oggi sono nelle diverse fasi autorizzative al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, ben 88, sono di tipo galleggiante, con una distanza media dalla costa di 32,7 km. Gli altri restanti progetti a tecnologia ‘fissa’, presentano una distanza media dalla costa di 9,9 km. Puglia, Sicilia e Sardegna sono le regioni che registrano più progetti: ne contano rispettivamente 26, 25 e 24.

L'Italia entro il 2050 ha una capacità installabile fino a 20 GW

Numeri importanti visto che l’Italia possiede un notevole potenziale per lo sviluppo dell’eolico offshore che viene stimato fino a 20 GW di possibili capacità installabile entro il 2050. Nonostante ciò, questa tecnologia continua a non prendere il largo in Italia a causa di lentezze burocratiche, ritardi nei procedimenti autorizzativi e legislativi, come segnalato in una nota da Legambiente in cui si legge: “Il Procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) dovrebbe durare 175 giorni, eppure, su un campione di 24 progetti, il tempo medio per la VIA risulta pari a 340 giorni, quasi il doppio. Situazione non migliore al Ministero della Cultura, che dovrebbe elaborare il proprio parere entro 140 giorni – compresi nei 175 giorni previsti per il rilascio della VIA. Un termine troppo spesso non rispettato e in contrasto con quanto espresso dalla Commissione Tecnica Pnrr – Pniec tanto da costringere il Governo ad intervenire inviando i progetti, che vedono valutazioni in opposizione, alla Presidenza del Consiglio, allungando ancora di più le tempistiche per i rilasci delle valutazioni”.

Un settore da 27mila posti di lavoro

Il settore dell’eolico offshore in Italia rappresenta 27mila nuovi posti di lavoro diretti, indiretti e indotti al 2050, di cui 13.000 diretti nelle attività core della filiera (dati Anev). In tal senso sarà cruciale l'attuazione del Decreto Porti, per il quale si attende lo stanziamento di risorse economiche per adeguare i porti alla nuova missione. Quelli individuati sono a Taranto e Augusta come prioritari, e a Brindisi e Civitavecchia come luoghi di supporto. Intanto, stando ai dati di Terna, sono 132 le richieste di connessione, in leggera riduzione (-5% rispetto al 2023), per complessivi 89,9 GW di potenza distribuiti in 12 Regioni, tra cui, oltre alle solite Regioni con potenziali ben noti, compaiono anche Marche e Veneto, rispettivamente con una richiesta ciascuna e 600 e 560 MW di possibili impianti. La provincia di Trapani in Sicilia è quella più attiva, con 11,2 GW di richieste, pari al 12,7% del totale delle richieste, seguita da Sud Sardegna con 9,52 GW e dalla provincia di Barletta-Andria-Trani, in Puglia, con 6,24 GW.