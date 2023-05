Settimana della celiachia: 13.800 menù gluten free nelle scuole italiane

Sono oltre 13.800 i pasti gluten free preparati e distribuiti nelle scuole della Lombardia, del Veneto, di Bolzano, Torino e Pescara per la Settimana Nazionale della celiachia da Serenissima Ristorazione, tra i Gruppi leader nel settore della ristorazione collettiva e commerciale, con 14 società collegate, un fatturato consolidato di oltre 400 milioni di euro e circa 10.000 dipendenti.

La Settimana Nazionale della celiachia che va dal 13 al 21 maggio ricorda come sia fondamentale avere la giusta attenzione per questa infiammazione cronica dell’intestino tenue di solito scatenata, nei soggetti predisposti geneticamente, dall’ingestione di glutine. Proprio per questo Serenissima Ristorazione ha ideato uno speciale menù gluten free per 13.824 alunni per un totale di oltre 80 fra scuole dell’infanzia, scuole primarie e secondarie delle province di Bolzano, Como, Milano, Pescara, Rovigo, Venezia, Verona, Vicenza, Torino e Treviso.

La Settimana Nazionale della Celiachia, iniziativa promossa dall'Associazione Italiana Celiachia, nasce nel 2015 e si svolge ogni anno nel mese di maggio in corrispondenza della Giornata Internazionale della Celiachia (16 maggio).

Una settimana ideata per fare corretta informazione, sensibilizzando il pubblico e i media su una patologia che in Italia riguarda circa 600.000 persone di cui quasi 400.000 non ancora diagnosticate.

Un’iniziativa resa possibile dalla collaborazione degli Istituti Scolastici in cui Serenissima Ristorazione gestisce il servizio di mensa scolastica e dal supporto fondamentale delle dietiste del Gruppo con l’obiettivo di aumentare la conoscenza e la sensibilità nei confronti della celiachia e delle conseguenze a essa correlate, creando un momento di condivisione tra docenti e alunni affinché per tutti il pasto sia un momento di piacere.

In uno studio presentato lo scorso marzo realizzato dalla Società Italiana di Gastroenterologia ed Epatologia Pediatrica (Sigenp) e dall'Unità Operativa di Gastroenterologia Pediatrica e Fibrosi Cistica dell'Università di Messina, infatti, è emerso come in Italia 1 bambino su 60 sia colpito da celiachia.

Giulia Putin

"La celiachia colpisce sempre più persone, anche bambini piccoli, per questo è fondamentale sviluppare iniziative sul territorio per sensibilizzare anche le famiglie su questa tematica così attuale. Come azienda di ristorazione abbiamo a cuore il soddisfacimento delle esigenze nutrizionali di tutti i nostri utenti, ecco perché il nostro team di dietisti è ogni giorno impegnato in prima linea per predisporre menù e diete personalizzate – commenta Giulia Putin, Direttore Ufficio Acquisti di Serenissima Ristorazione –. La creazione di una società inclusiva, che sappia valorizzare e tutelare le diversità, passa anche attraverso la condivisione in questa giornata di un pasto “speciale”. Il nostro auspicio è che questa iniziativa possa essere anche un segno tangibile dell’attenzione che le istituzioni territoriali mostrano nei confronti delle persone celiache e delle loro famiglie”.

Il Gruppo Serenissima Ristorazione, realtà italiana leader nel settore della ristorazione collettiva e commerciale, con più di 9.000 dipendenti, 14 società collegate, produce 50 milioni di pasti all’anno, arrivando ad un fatturato consolidato superiore a 400 milioni di euro.

Attivo nei principali segmenti della ristorazione, ovvero socio-sanitaria, scolastica, aziendale e commerciale, il Gruppo Serenissima Ristorazione ha il suo quartiere generale a Vicenza, punto di raccordo per le altre controllate diffuse sul territorio nazionale ed europeo. "La filosofia aziendale si basa su tre importanti valori: Innovare, Crescere e Lavorare. Con questi importanti ingredienti, Serenissima Ristorazione vuole evidenziare il senso del proprio operato giorno dopo giorno: la passione per il lavoro, l’importanza di creare e innovare al fine di garantire sempre di più un servizio d’eccellenza e affidabilità dei prodotti. L’idea di Ristorazione secondo il Gruppo Serenissima si basa su una chiara visione: promuovere una corretta cultura dell’alimentazione, che soddisfi ogni esigenza”, spiegano dal Gruppo.