Servizio civile agricolo, che cos’è e a chi è riservato. Bando in arrivo: tutto quello che c’è da sapere

Roma, 26 novembre 2023 – Una porta aperta ai giovani che si affacciano verso il mondo agricolo e agroalimentare, per favorire la riscoperta di un settore destinato a giocare un ruolo sempre più importante sia in ottica occupazionale, che di importanza strategica per il Paese. I ministeri dell’Agricoltura e dello Sport hanno sottoscritto il protocollo che porterà alla nascita del servizio civile agricolo, che si aggiunge ai bandi tematici già avviati in ambito digitale e ambientale e che avrà l'obiettivo di coinvolgere nel primo anno mille giovani, grazie a un investimento di circa 7 milioni di euro.

Le finalità

Il protocollo punta, come è annunciato nella nota diffusa dai Ministeri, a “rafforzare il servizio civile come strumento di promozione e sviluppo dell'agricoltura, in particolare quella sociale, offrendo ai giovani la possibilità di acquisire competenze trasversali che aumentino le prospettive di occupazione in ambito agricolo e agroalimentare, promuovendo e potenziando la conoscenza delle pratiche e della cultura contadina, in particolare nelle aree interne della Nazione, valorizzando il welfare di prossimità al fine di potenziare l'erogazione dei servizi primari nel settore”.

Le applicazioni

L’idea prende spunto anche dalla necessità – già ampiamente avvertita a livello sanitario e non solo – di promuovere corretti stili di vita alimentari nella popolazione, senza dimenticare nemmeno le iniziative finalizzate alla riduzione dello spreco di alimenti, alla conoscenza della cultura contadina e alla tutela dei prodotti agricoli e alimentari italiani. “Il servizio civile - ha sottolineato il ministro dello Sport Andrea Abodi, che grazie a questo accordo con il collega Francesco Lollobrigida (titolare del dicastero dell’agricoltura, ndr), si arricchisce della versione dedicata al mondo agricolo, una meravigliosa opportunità di cittadinanza attiva, un allenamento alla generosità sociale e un'esperienza umana che merita di essere vissuta e che può lasciare un segno positivo nella vita di una persona”.

A chi è rivolto

Il riferimento è a ragazze e ragazzi tra i 18 e i 28 anni che sono interessati ad aumentare le loro competenze ed esperienze dirette nell’ambito del settore primario, anche nell’ottica di una formazione utile in ambito lavorativo. “Il servizio civile agricolo - ha aggiunto Francesco Lollobrigida - è una straordinaria opportunità per i giovani di avvicinarsi a un comparto strettamente legato all'eccellenza delle nostre produzioni e della nostra trasformazione e distribuzione. In questo modo diamo la possibilità di apprendere il significato vero e proprio della qualità italiana riconosciuta nel mondo e di toccare con mano le nuove tecnologie e l'innovazione che stanno sempre più caratterizzando le imprese agricole, in un'ottica sostenibile e senza rinunciare alla sicurezza sociale e alimentare”.

Il bando

La firma del protocollo ministeriale ha avviato un iter che nelle prossime settimane sfocerà nella pubblicazione del bando di progettazione, che porterà all’individuazione dei primi mille giovani operatori volontari che potranno cimentarsi in questa nuova forma di servizio civile.

Clicca qui se vuoi iscriverti al canale WhatsApp di Qn