Servizi streaming: ecco i preferiti dagli italiani

Roma, 28 febbraio 2025 – In Italia esistono molteplici servizi streaming, che negli anni hanno almeno in parte soppiantato il modo tradizionale di fruire di programmi di intrattenimento o di utenze. In particolare, negli ultimi anni si è ormai affermata la possibilità, previo pagamento di un abbonamento, di godere di servizi non più a consumo, e con la massima libertà. Un’indagine condotta da Altroconsumo su oltre 22mila soci, ha permesso di cogliere criticità e preferenze dei servizi proposti dai principali operatori, sia per la telefonia fissa e mobile, sia per quanto concerne le piattaforme streaming per l’intrattenimento e le connessioni internet. Vediamo nel dettaglio cosa hanno risposto.

Netflix e Disney+ si confermano ai vertici

L’indagine condotta annualmente da Altroconsumo, vede confermarsi ai vertici delle piattaforme streaming, Netflix e Disney+, anche se in lieve calo. Nel 2021 la seconda otteneva infatti 79 punti su 100, quest’anno è a 74. Hanno inciso sul calo sia l’aumento del costo degli abbonamenti, sia la stretta sulla possibilità di condivisione degli account, sia l’inserimento di pubblicità prima e durante la visione dei contenuti. Sale nelle preferenze Rakuten Tv, che passa da 54 a 60 punti, così come Eurosport, che cresce da 69 punti a 73, e si colloca sul gradino più basso del podio. Fanalino di coda della classifica sono Vodafone Tv e Dazn, per una serie di problemi legati alla qualità del servizio e alla gestione dei disservizi.

Telefonia mobile: Iliad su tutti

La situazione è più o meno la stessa dello scorso anno, su tutti primeggia Iliad che conquista fette di mercato sempre maggiori, e in generale sono apprezzate le compagnie low cost, come dimostra l’ascesa di Very Mobile che guadagna 4 punti. In particolare sono apprezzate le tariffe trasparenti, economiche e senza sorprese. Anche quando la qualità tecnica del servizio non eccelle, per esempio in velocità e copertura della rete, gli utenti preferiscono comunque risparmiare anche se rinunciando a qualcosa in termini di qualità.

Internet: chi ha la fibra è più soddisfatto

Alla connessione veloce di casa non si rinuncia: il 58% del campione (il 56% nel 2024) ha scelto un contratto con la fibra ottica. Ed è infatti più soddisfatto di chi ha ancora una connessione adsl o una vdsl (tecnologia analoga, ma più veloce). Anche qui si pone attenzione al prezzo, visto che Iliad ottiene più apprezzamento di Sky Wifi e di Fastweb. Stando ai rilievi fatti da Altroconsumo CheBanda, è comunque Vodafone ad avere la migliore rete mobile in Italia in termini di velocità.

Servizio clienti: c’è ancora molto da fare

Per i problemi o i disguidi che sempre possono verificarsi, gli intervistati si sono detti in gran parte insoddisfatti, valutando sia l’affidabilità che la cortesia, nonché la facilità di contatto con il servizio clienti. Viene apprezzato in generale un miglioramento circa la trasparenza delle tariffe e dei costi, ma ancora i voti sono nel complesso bassi, per l’assistenza clienti in caso di problemi tecnici. In particolare, l’ultimo posto è occupato da Dazn, che si conferma fanalino di coda per preferenze degli intervistati nell’assistenza clienti.