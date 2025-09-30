Servizi sociali, la mappa di un’Italia spaccata: il Sud spende 78 euro a cittadino, 207 euro nel Nord-Est

Roma, 30 settembre 2025 – E’ rimasta stabile la spesa che i Comuni hanno sostenuto per i servizi sociali e socio-educativi. Restano però ampie le differenze fra le varie aree del Paese. E’ questa la fotografia scattata dall’Istat, sugli ultimi dati disponibili, quelli riferiti al 2022, che danno un’idea di come vengano spese le risorse per garantire servizi di assistenza a persone in difficoltà e minoranze.

I dati dell’analisi Istat

Nel 2022 i comuni hanno impegnato per i servizi sociali e socio-educativi 10,9 miliardi di euro, di cui 812 milioni rimborsati dalla contribuzione a carico degli utenti e 1,2 miliardi finanziati dal Servizio Sanitario Nazionale. La spesa (8,9 miliardi al netto delle suddette compartecipazioni) aumenta, a prezzi correnti, del 5,8% rispetto all’anno precedente. In rapporto al Pil, la spesa dei Comuni per il welfare territoriale rappresenta lo 0,46%, quota stabile rispetto al 2021. La spesa media pro-capite è di 150 euro all’anno, con ampi divari tra le aree del Paese: da 78 euro al Sud a 207 euro nel Nord-est. Al netto della spesa per i servizi educativi per la prima infanzia (nido e altri servizi), che afferiscono all’ambito educativo, la spesa per i servizi sociali in senso stretto si attesta a 7,5 miliardi di euro.

Ampie disuguaglianze territoriali

Rispetto al 2021, la spesa dei Comuni, calcolata a prezzi correnti, è in aumento del 5,8%, con un’incidenza stabile sul Prodotto interno lordo. La spesa sociale dei Comuni nel 2004 rappresentava lo 0,39% del Pil, negli anni successivi tale quota è salita gradualmente fino al 2009, raggiungendo lo 0,47%, per poi progressivamente diminuire e mantenersi stabile allo 0,42% tra il 2015 e il 2019. Dopo un incremento nel 2020 (0,47%), dovuto ai finanziamenti straordinari per i buoni spesa (erogati dai Comuni per contrastare la povertà alimentare durante l’emergenza sanitaria da Covid-19), il livello di spesa sul Pil nel 2021 e 2022 si è attestato allo 0,46%.

La spesa media pro-capite, nel 2022, ammonta a 150 euro all’anno (127 euro se calcolata al netto dei servizi per la prima infanzia), con importanti e persistenti disuguaglianze territoriali, dovute principalmente alla carenza di servizi nelle regioni del Sud. La media varia, infatti, tra i 78 euro del Sud e i 207 euro del Nord-Est, passando per i 165 euro del Centro, i 162 euro del Nord-ovest e i 144 euro delle Isole. A livello regionale le differenze sono ancora più marcate: il valore minimo è di 38 euro pro-capite della Calabria e quello massimo è di 607 euro pro-capite della Provincia Autonoma di Bolzano/Bozen.

La maggior parte della spesa finanziata da risorse locali

Oltre la metà della spesa per i servizi sociali e socio-educativi per la prima infanzia è finanziata dalle risorse proprie dei Comuni (50,2%) o delle loro forme associative (6,1%). Fra le altre fonti di finanziamento, la più rilevante è rappresentata dai fondi regionali vincolati per le politiche sociali (fondi provinciali nel caso di province autonome), che coprono il 17,9% della spesa. In aumento la quota finanziata dai fondi vincolati statali o dell’Unione europea, passata dal 2,7% del 2012 al 13,1% del 2022, mentre è diminuita, dal 69,3% al 56,3%, quella finanziata con risorse proprie di Comuni ed Enti associativi. Le differenze territoriali osservate nella quota di spesa finanziata dalle risorse proprie dei comuni e delle loro forme associative sono legate anche alla capacità impositiva e quindi al reddito medio delle famiglie che vi risiedono: al Centro e al Nord, la quota rappresenta oltre il 60% della spesa erogata, mentre nel Sud e nelle Isole tale quota scende rispettivamente al 34,6% e il 27,8%.

Interventi e servizi per i minori e le famiglie con figli

Le risorse dedicate alle famiglie con figli e al supporto dei minori in difficoltà, al netto della contribuzione degli utenti e del Servizio Sanitario Nazionale, nel 2022 ammontano a 3,3 miliardi di euro, in aumento del 4,7% rispetto all’anno precedente. Una parte importante delle risorse (il 41,2%) è destinata ai nidi d’infanzia e agli altri servizi educativi (1,4 miliardi di euro), portando il livello della spesa per i servizi sociali in senso stretto a 1,9 miliardi di euro.

Bambini all'asilo

In termini di spesa pro-capite, calcolata rispetto al numero di residenti fino a 17 anni di età, il valore si attesta a 362 euro l’anno e varia tra i 96 euro della Calabria e gli 883 euro della Provincia Autonoma di Bolzano/Bozen. Nei comuni delle aree interne la spesa media pro-capite per i servizi rivolti ai bambini e ragazzi (269 euro) è decisamente inferiore a quella dei comuni delle aree centrali (388 euro); tale evidenza caratterizza quasi tutte le regioni, con l’eccezione di Molise, Basilicata e Provincia Autonoma di Bolzano/Bozen, dove la spesa è più alta nei comuni delle aree interne rispetto a quella dei comuni nelle aree centrali.