Sequestrati 48 milioni a Esselunga. Il pm: frode fiscale

Sequestro a Esselunga da quasi 48 milioni di euro. Viene contestata una "condotta" di "carattere fraudolento", che "dura da numerosi anni e ha comportato non solo il sistematico sfruttamento dei lavoratori ma anche ingentissimi danni all’erario".

È la tesi sostenuta dal pm Paolo Storari nel decreto che ha portato ieri la Gdf a bloccare quasi 48 milioni di euro per una presunta frode fiscale sull’Iva. L’azienda respinge le accuse. Lo schema sarebbe quello a cosiddetta "somministrazione illecita di manodopera". Secondo l’accusa, i lavoratori di fatto lavoravano per la grande impresa, ossia Esselunga, ma sulla carta erano dipendenti di "serbatoi di manodopera", società che nascevano e morivano in breve tempo, lasciando debiti.

Esselunga, sostiene la Procura, avrebbe beneficiato anche di "fittizi contratti di appalto" sulla manodopera "e di un giro di false fatture per "oltre 221 milioni di euro". Le società "filtro" non avrebbero versato l’Iva e gli oneri previdenziali e assistenziali.

L’azienda respinge tutte le contestazioni. E fa sapere con una nota di essersi "immediatamente attivata per offrire la più ampia collaborazione alle autorità giudiziarie e pieno supporto per lo svolgimento delle attività. Attendiamo con fiducia le verifiche e gli approfondimenti, nella consapevolezza di aver operato sempre nel rispetto della legalità".