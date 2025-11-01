Sequestrati 1,29 miliardi in azioni Campari

L’operazione di "fusione per incorporazione" con cui la holding di diritto lussemburghese Lagfin Sca ha assorbito la propria controllata italiana, detentrice del pacchetto di maggioranza di Davide Campari Milano, sarebbe stata realizzata senza dichiarare plusvalenze per oltre 5,3 miliardi di euro, "non tassate al momento della loro fuoriuscita dal territorio nazionale come previsto dalla normativa fiscale". Il gruppo societario che controlla lo storico colosso del beverage, secondo le accuse "ha solo formalmente trasferito gli asset detenuti dalla società italiana a una branch domestica neo costituita", mentre la gestione effettiva del ramo d’azienda finanziario veniva esercitata "a livello di casa madre estera".

Contestazioni al centro di un’inchiesta della Procura di Monza, condotta dal Nucleo di Polizia economico-finanziaria della Gdf di Milano, sfociata in un decreto di sequestro preventivo emesso dal gip di Monza per un valore di oltre 1,29 miliardi di euro nei confronti di Lagfin Sca, holding con cui la famiglia Garavoglia controlla il gruppo Campari. Si ipotizza il reato di dichiarazione fraudolenta mediante artifici, a carico anche della società per la legge 231 del 2001 sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, commesso dai manager coinvolti con l’obiettivo di eludere il fisco e in particolare la Exit tax legata ai trasferimenti di attività oltreconfine.

Il sequestro è stato eseguito apponendo il vincolo su azioni ordinarie per un valore di 1.291.758.703 euro, "corrispondente all’imposta non versata all’atto del trasferimento all’estero della società incorporata". Una tegola giudiziaria per il colosso, produttore dell’iconico bitter diffuso in tutto il mondo, che affonda le radici nel 2019, quando è stata avviata la verifica fiscale, condotta in collaborazione con l’Agenzia delle Entrate.

Andrea Gianni