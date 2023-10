Sentenza apripista, la Cassazione anticipa la politica: "Salario minimo costituzionale"

Roma, 3 ottobre 2023 – La Corte di Cassazione "anticipa" di fatto la politica e introduce il cosiddetto "salario minimo costituzionale". Con una sentenza giudicata storica dagli stessi esperti di diritto del lavoro, la Suprema Corte ha stabilito che perché la retribuzione sia dignitosa secondo la Costituzione non basta che sia corrispondente a quanto previsto dai contratti collettivi o che sia superiore alla soglia di povertà dell’Istat (834,66 euro mensili). Perché, per garantire "un livello di vita dignitoso", lo stipendio deve permettere ai lavoratori non solo di poter sopravvivere, ma anche di svolgere "attività culturali, educative, sociali": in sostanza, non deve allontanarsi da quello medio del Paese.

Immediato il riflesso sul dibattito sul salario minimo. In attesa della proposta del Cnel, 5 Stelle e Pd, infatti, rilanciano sull’iniziativa avviata per l’introduzione di una paga minima di 9 euro l’ora. "Di fronte a questo storico consolidamento giurisprudenziale, il M5s – fanno sapere i parlamentari di Giuseppe Conte – è convinto che l’approvazione del salario minimo legale sia un passaggio non più rinviabile. Non è accettabile che nel 2023 si viva in povertà pur lavorando". Altrettanto netta il rincalzo di Elly Schlein e dei suoi: "Arriva dalla Cassazione, con una sentenza storica, un’indicazione che conferma necessità e urgenza di stabilire un salario minimo secondo i principi stabiliti dalla Costituzione. Il governo continua invece a fare il gioco delle tre carte". Carlo Calenda insiste: "Ha fatto prima la Cassazione del governo". Anche se per la Corte neanche il salario minimo legale o con rinvio alla contrattazione può in teoria essere di per sé sufficiente per assicurare uno stipendio "costituzionalmente" dignitoso.

La pronuncia della Corte nasce da una controversia avviata da otto lavoratrici e lavoratori di una cooperativa di vigilanza e portierato di Torino con uno stipendio di 930 euro lordi al (650,29 euro netti). È una retribuzione coerente con l’articolo 36 della Costituzione? In primo grado vincono la causa, la remunerazione viene giudicata inferiore alla soglia di povertà Istat. In Appello la sentenza viene ribaltata. La Cassazione allarga il campo di valutazione e fissa una serie di principi per stabilire se una retribuzione è legittima o no. Per valutarla non basta la soglia di povertà né gli importi della Naspi o del Reddito di cittadinanza. Siamo alla mera sopravvivenza e non basta. La paga deve essere valutata in base alla Direttiva Ue 2022/2041, che stabilisce che la retribuzione deve soddisfare, "oltre alle necessità materiali quali cibo, vestiario e alloggi, anche la partecipazione ad attività culturali, educative e sociali".

Nella sostanza, il salario minimo lordo dovrebbe essere più basso del 60%, rispetto al salario lordo mediano del Paese, non di più. Neanche se è la contrattazione a prevedere salari più bassi va bene. Anzi, anche questi contratti possono essere messi in discussione dai giudici. E si deve e si può ricorrere ad altri parametri economici e statistici che la Corte indica come quelli che definiscono gli stipendi medi. "Si parla notoriamente di lavoro povero – scrivono i giudici – ovvero di povertà nonostante il lavoro, principalmente dovuto alla concorrenza salariale al ribasso innescata, in particolare dalla molteplicità dei contratti all’interno della stessa contrattazione collettiva; la quale, pur necessaria, quale espressione della libertà sindacale e per la tutela dei diritti collettivi dei lavoratori, può entrare in tensione con il principio dell’articolo 36 della Costituzione che essa stessa è chiamata a presidiare per garantire il valore della dignità del lavoro".