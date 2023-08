Semiconduttori e chip, ecco le misure per sostenere la filiera italiana della microelettronica

Roma, 12 agosto 2023 – Era stato il governo Draghi a istituirlo, con l’obiettivo di incentivare la ricerca e gli investimenti delle imprese nei semiconduttori fino al 2030. Il cosiddetto ‘Fondo per la microelettronica’ – poco più di 4 miliardi di euro – sarà ora parzialmente utilizzato per erogare crediti d’imposta a favore delle imprese che, fino al 2027, spingeranno sull’innovazione.

Lo stanziamento iniziale, però, è stato ridotto da 630 a 530 milioni di euro. Dal medesimo fondo saranno prelevati anche 55 milioni di euro per sostenere la partecipazione di imprese italiane a progetti del partenariato europeo "Chips joint undertaking”. Sono alcune delle previsioni contenute nel decreto legge ‘Omnibus’, varato dal Consiglio dei ministri lunedì scorso. La norma avvia, di fatto, il ‘Chips act’ italiano: i contenuti sono stati definiti sulla scorta di quello approvato nei giorni scorsi dai Paesi membri dell’Ue - tra cui l’Italia - per favorire il potenziamento della filiera europea della microelettronica e ridurre la dipendenza dall’estero.

Il Chips Act europeo

Ma facciamo un passo indietro e ritorniamo, appunto, al Chips Act, presentato dalla Commissione europea nel febbraio del 2022: in piena crisi delle forniture, l’Ue ha inteso raddoppiare la quota di mercato nei semiconduttori del Vecchio continente (passando dal 10% al 20% entro il 2030) e attenuare, così, la dipendenza dalla Cina e dagli altri Paesi asiatici. Il programma dovrebbe mobilitare 43 miliardi di euro in investimenti pubblici e privati, di cui 3,3 miliardi di euro dal bilancio comunitario.

Il Chips act italiano: le misure e i possibili ostacoli

Analizzando nel dettaglio quanto approvato lunedì scorso, occorre sottolineare che il credito d’imposta alle imprese dovrà essere certificato. Le imprese, cioè, dovranno certificare l’attività di ricerca e sviluppo secondo le regole contenute nel decreto 73 del 2022, applicate al ‘bonus ricerca e innovazione’ già esistente. Per questa procedura, però, manca ancora il relativo decreto attuativo, che doveva essere emanato entro luglio 2022 e dovrebbe essere, ora, in dirittura d’arrivo.

La misura punta a incentivare l’intera filiera senza fare riferimento a un singolo investimento. Il grande progetto di Intel per aprire un impianto di semiconduttori in Italia - più precisamente, in Veneto - è ancora in stallo, mentre contatti più frequenti sono in corso tra il governo e i principali gruppi taiwanesi del settore. C’è comunque interesse per la misura del credito d’imposta anche da parte di piccole e medie imprese italiane della componentistica elettronica, impegnate in vari segmenti della filiera: design, manifattura di wafer e dispositivi, macchinari per la produzione e il testing dei microchip.

Il credito d’imposta: come funziona e quali sono i vantaggi

Il ‘bonus’ non potrà essere cumulato ed è alternativo a quello generale, già in vigore su ricerca, sviluppo e innovazione. Potrà coprire il 100% dei costi sostenuti per la ricerca fondamentale; il 50% per la ricerca industriale; il 25% per lo sviluppo sperimentale e, infine, il 50% per gli studi di fattibilità. Le spese che potranno essere ammesse riguardano il personale - ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario, nella misura in cui sono impiegati nel progetto - le attrezzature, i brevetti e le uscite generali legate al programma, mentre sono esclusi i costi relativi agli immobili. L’agevolazione è aperta anche a società italiane facenti capo a multinazionali estere che effettuano attività di ricerca in Italia, commissionate dalla casa madre. All’esaurimento delle risorse si prevede lo stop ai benefici.

Il Comitato tecnico

Il decreto legge ‘Omnibus’ su asset e investimenti dispone anche la nascita di un "Comitato tecnico permanente per la microelettronica”, composto da una rappresentante del ministero delle Imprese, uno dell’Economia e uno dell’Università e ricerca. Il comitato ha il compito di segnalare eventuali crisi di approvvigionamento e predisporre un piano triennale. Un sopporto tecnico arriverà dal Centro italiano per il design dei circuiti integrati e semiconduttori, previsto dall’ultima legge di bilancio, che nascerà con la veste di Fondazione. Le misure contenute nel decreto anticipano alcune azioni che costituiranno il Piano nazionale per la microelettronica, più volte annunciato dal ministro per le Imprese Adolfo Urso e ora in fase di definizione.

Una filiera che vale 7 miliardi di euro

Secondo Anie, l’associazione industriale che riunisce, fra l'altro, le aziende del settore della componentistica elettronica, la filiera nazionale della microelettronica ha generato, nel 2022, un fatturato di circa 7 miliardi di euro, facendo del nostro Paese il terzo produttore europeo, dietro Germania e Francia. La vendita di questi prodotti nel nostro Paese ha raggiunto una quota del 3,3% circa dell’intero mercato europeo, mentre quest’ultimo, dal canto suo, nel 2022 ha superato i 54 miliardi di dollari di valore. E le prospettive del settore sono altrettanto positive: secondo gli ultimi dati diffusi da Anie, nei primi cinque mesi del 2023 il giro d’affari della componentistica elettronica italiana è aumentato del 13,4% rispetto allo stesso periodo del 2022 (+18,6% le vendite in Italia, +8% quelle all’estero), registrando il tasso di incremento più elevato tra i principali competitor europei.