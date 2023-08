Semestre in chiaroscuro per Unipol Utile in calo, aumenta la raccolta

di Elena Comelli

Semestrale in chiaroscuro per il Gruppo Unipol, che vede scendere gli utili ma aumentare la raccolta assicurativa fin quasi a 7,5 miliardi (+12,6% rispetto al 30 giugno 2022). In particolare, il ramo Danni è arrivato a 4,3 miliardi (+4,2%) e il Vita a 3,1 miliardi (+26,8%). Il risultato netto consolidato, invece, è pari a 517 milioni, in calo del 24,4%. Il mercato non ha apprezzato questo dato e ha punito il titolo, che ieri ha perso l’1,28% a Piazza Affari. Tuttavia, precisa la compagnia bolognese, sul primo semestre 2022 si riflettevano componenti straordinarie per circa 279 milioni di euro, legate al consolidamento pro-quota del risultato di Bper Banca.

Inoltre "il dato 2022, rideterminato a fini comparativi in applicazione dei nuovi principi contabili, è pari a 433 milioni". A ciò va aggiunto che, considerando la norma sulla tassazione degli extra profitti bancari, l’utile netto 2023 comprenderà "il contributo di Bper per 113 milioni", già determinato "al netto dell’impatto negativo della tassazione straordinaria stimato pari a 28 milioni".

Per quanto riguarda UnipolSai, dalla semestrale emerge che la compagnia ha messo a segno un utile netto consolidato di 431 milioni, +2% rispetto ai 422 milioni di un anno prima (rendicontati con i principi contabili precedenti). Se invece si ridetermina l’utile del primo semestre 2022 applicando i nuovi principi, si scende a 176 milioni. Aumentano pure l’indice di solvibilità individuale, che al 30 giugno è pari al 315% (a fronte del 288% di fine 2022), e l’indice di solvibilità consolidato basato sul capitale economico è invece pari al 301% (a fronte del 274% di fine 2022). Segno più pure per la raccolta diretta assicurativa che, al lordo delle cessioni in riassicurazione, è arrivata a 7,47 miliardi (+12,6%).

Sui dividendi, l’ad Matteo Laterza ha chiarito parlando con gli analisti che "è un po’ presto per discutere sulla policy di distribuzione dei dividendi. Posso solo dire che abbiamo rivelato all’annuncio del piano industriale alcuni obiettivi a fine piano, sia per il gruppo sia per UnipolSai. Ci sono tutte le condizioni per rispettare questi obiettivi" e anzi "il dividendo UnipolSai potrebbe superare i numeri previsti". Parlando con gli analisti, è emersa anche una stima dell’impatto sul gruppo degli eventi climatici estremi che si sono verificati a luglio in Italia. Enrico San Pietro, Insurance General Manager di Unipol e di UnipolSai, ha indicato una cifra intorno ai 150 milioni di euro.