Semestrali, un’iniezione di fiducia Tamburi: è il momento di investire

di Sandro Neri

Il momento è complesso, ma spaventarsi è sbagliato. "I numeri del 2023 e le prospettive a breve dimostrano che le Cassandre del 2022 erano in errore: l’economia gira nonostante il rialzo dei tassi, l’inflazione e la guerra in Ucraina", osserva Giovanni Tamburi, amministratore delegato e fondatore, nel 1999, della banca d’affari che porta il suo nome. "Come Tamburi Investment Partners – continua – in questi sette mesi abbiamo realizzato un più 25 per cento. Stando alle previsioni di chi, l’anno scorso, annunciava tempeste, non avremmo mai potuto raggiungere questo risultato".

L’economia italiana vive davvero una stagione felice?

"Lo confermano i bilanci delle aziende sane. Come mercati il 2023 è andato meglio delle più rosee aspettative. Le imprese hanno conti migliori delle previsioni, lo stesso dicasi per il Pil. Anche gli Stati Uniti, alla fine, hanno spostato la recessione in avanti di un anno".

La Germania, però, proprio ieri, attraverso il ministero dell’Economia, annunciava che non si prevede alcuna ripresa all’orizzonte. Un problema anche per l’Italia.

"La Germania, a differenza dell’Italia, è uno di quesi Paesi che è rimasto indietro. A causa, soprattutto, del rallentamento delle esportazioni di auto, specie in Cina. È possibile che l’Italia possa soffrirne le conseguenze, nel comparto dell’automotive, ma le aziende sane ed efficienti hanno gli anticorpi per superare la situazione".

Segnali incoraggianti?

"Arrivano dalle semestrali, quasi tutte chiuse con performance superiori alle aspettative. Se guardiamo al portafoglio di Tip, chiunque non avesse perseguito una politica di forte indebidamento ha saputo fronteggiare gli aumenti dei tassi decisi della Bce. Ci sono poi situazioni più particolari. Alpitour, per esempio, beneficia della forte ripresa del turismo e del rialzo dei prezzi nel settore; Idb, holding dell’arredamento per negozi, della ritrovata centralità del retail. Dopo la stagione del Covid, che ha reso strategico l’e-commerce, il mondo del lusso è tornato a investire nei negozi".

Cosa consiglia a chi vuole investire?

"Di non spaventarsi e di privilegiare l’azionario. L’obbligazionario, al contrario, risente troppo del rialzo dei tassi: ci vorranno anni prima che questi tornino a scendere".

I titoli di Stato?

"Consiglio quelli di nuova emissione. I Btp acquistati tre-quattro anni fa oggi hanno un rendimento poco interessante e accumulano perdite forti".