Direttiva Ue, dal 2026 addio al segreto salariale in Italia

Roma, 23 agosto 2023 – Ci sono domande che al colloquio, consigliano gli esperti, non vanno fatte. Una di queste è “Quanto sarà il mio stipendio?”. Il suggerimento, infatti, è attendere che sia il potenziale datore di lavoro a dirlo, a tempo debito, quando lo riterrà opportuno. Non è 'politicamente corretto' nemmeno chiedere al collega che fa la stessa nostra mansione quanto mai guadagni. Sia perché ci sono contratti che vietano di riferire a terzi la propria retribuzione, sia perché, in ogni caso, potrebbero saltare fuori delle 'sorprese', che non farebbero altro che esacerbare gli animi. Tutto questo, però, cambierà. Dal 7 giugno 2026. Entro questa data, infatti, il segreto salariale decadrà, in Italia come nel resto d'Europa, e conoscere la propria retribuzione prima di fare il colloquio, avere informazioni su come viene calcolato il nostro stipendio e quello del collega che lavora nello stesso nostro ufficio, sarà un diritto. Stop, dunque, alle discriminazioni, basta con il divario di genere e con gli stipendi diversi per lavori di pari valore. E' questo, infatti, l'obiettivo della direttiva europea 2023/970 che risale al 10 maggio scorso e che è entrata già in vigore. Gli stati membri dell'Unione europea dovranno conformarsi ad essa adottando le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative entro il 7 giugno 2026. Sarebbe una vera rivoluzione e un passo avanti ulteriore per colmare il divario salariale tra uomini e donne, che a livello europeo è, in media, del 13%. Nel nostro Paese, secondo quanto emerge dai dati del Consiglio nazionale degli Attuari, gli uomini guadagnano oltre il 22% in più delle donne. Ecco, in dettaglio cosa prevede la direttiva europea e cosa dunque potrebbe cambiare entro tre anni.

Parola d'ordine: trasparenza retributiva

Per fare in modo che tutti i lavoratori, a partità di condizioni, abbiano la stessa retribuzione, dovranno circolare le informazioni sugli stipendi e quindi ci dovrà essere una trasparenza, garantita sia a livello legislativo che del datore di lavoro, pubblico o privato che sia, e per tutte le tipologie di contratto. La direttiva Ue invita infatti gli Stati membri a definire la retribuzione di base o minima e gli altri vantaggi, sia in moneta che sotto forma di welfare aziendale o altro, che possono essere previsti per il lavoratore. Definita la cornice generale, sarà poi il datore di lavoro a dover garantire la trasparenza, anche ai potenziali e futuri dipendenti. Già dall'annuncio di ricerca di una figura professionale e comunque entro il colloquio, l'azienda dovrà infatti rendere nota la retribuzione ai candidati. Il datore di lavoro, invece non potrà chiedere ai candidati informazioni relative allo stipendio da loro percepito nelle precedenti occupazioni.

Addio al segreto salariale

Una volta recepita la direttiva europea, il datore di lavoro non potrà inserire nel contratto delle clausole che vietino ai lavoratori di rendere noti a terzi i loro compensi. Cade, dunque, ogni segreto salariale e i colleghi potranno conoscere ognuno lo stipendio dell’altro. Non solo. I lavoratori avranno il diritto di richiedere al proprio datore di lavoro informazioni su quali siano i criteri utilizzati per determinare la retribuzione e gli scatti di anzianità dei lavoratori, quale sia il livello retributivo individuale e quello medio, ripartito per sesso, delle categorie di dipendenti che svolgono lo stesso lavoro o comunque un lavoro di pari valore. Queste informazioni potranno essere fornite da un organismo costituito ad hoc all’interno dell'azienda oppure anche dai sindacati.

Cosa succede in caso di divario salariale

Se, analizzando queste informazioni che saranno disponibili, il lavoratore o la lavoratrice ritengono di essere stati danneggiati, possono avere diritto ad un risarcimento. In dettaglio, se il gap retributivo tra uomini e donne è del 5% o superiore e non è motivato, scatterà un'analisi approfondita insieme ai rappresentanti dei lavoratori. Anche a livello individuale il lavoratore potrà chiedere di avere dal datore di lavoro una risposta scritta e motivata sulla differenza di trattamento, che dovrà arrivare entro due mesi. Se la risposta sarà ritenuta insufficiente o se non viene trovato un accordo e il lavoratore fa ricorso, è prevista l'inversione dell'onere della prova. Chiamato in giudizio, cioè, sarà il datore di lavoro a dover dimostrare la non discriminazione (e non, viceversa, il lavoratore a dover dimostrare di essere stato discriminato).

Obbligo dei datori di lavoro di fornire informazioni sul divario salariale di genere

Le leggi italiane che recepiranno la direttiva Ue obbligheranno le aziende con più di 100 dipendenti a fornire ai lavoratori, ai sindacati e alle istituzioni una serie di informazioni statistiche sul divario retributivo di genere. Nelle aziende tra 100 e 149 lavoratori le informazioni dovranno essere diffuse entro il 7 giugno 2031 la prima volta e, successivamente, ogni tre anni; nelle aziende tra 150 e 249 lavoratori entro il 7 giugno 2027 e, poi, ogni tre anni; nelle aziende con almeno 250 lavoratori entro il 7 giugno 2027 e, successivamente, una volta l'anno.