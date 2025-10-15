SEA Prime alla conferenza NBAA-BACE 2025 di Las Vegas

Milano, 15 ottobre 2025 – SEA Prime, primo operatore in Italia e tra i leader europei nella Business & General Aviation con il brand Milano Prime è nuovamente espositore alla NBAA Business Aviation Convention & Exhibition (NBAA-BACE), in programma a Las Vegas dal 14 al 16 ottobre 2025.

Considerato uno degli appuntamenti più prestigiosi a livello globale per l’aviazione d’affari, l’evento rappresenta per SEA Prime un’importante occasione per rafforzare la propria presenza internazionale e promuovere i propri servizi.

Un anno di crescita

Il 2025 si conferma un anno di crescita: nel primo semestre, SEA Prime ha registrato circa 17mila movimenti, segnando un incremento del 3% rispetto allo stesso periodo del 2024, con un aumento del 4% del tonnellaggio. Questi risultati e il trend positivo nella seconda metà dell’anno testimoniano l’attrattiva di Milano e del mercato italiano per la business aviation, il terzo per dimensioni in Europa.

A conferma del ruolo centrale degli scali di Linate e Malpensa come gateway privilegiati per Milano, durante la Milano Fashion Week (23–29 settembre 2025) SEA Prime ha gestito oltre 1.000 movimenti. Un traguardo che rafforza la posizione di Milano Prime come hub strategico per i grandi eventi internazionali e infrastruttura chiave nel panorama europeo della Business Aviation.

Dorigotti: “Orgogliosi dei risultati raggiunti”

“Siamo molto orgogliosi dei risultati raggiunti e continuiamo a guardare con entusiasmo ai prossimi sviluppi, in primis all’ampliamento del Terminal di Linate Prime di 2.400 mq dedicati a nuove lounge per l’accoglienza di passeggeri e equipaggi che ci preparerà per gli importanti eventi del 2026, in particolare per le attese Olimpiadi invernali”, ha dichiarato Chiara Dorigotti, CEO di SEA Prime.