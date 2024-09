Scuola: come chiedere i contributi per l’acquisto di abbonamenti a quotidiani, periodici e riviste scientifiche

Roma, 9 settembre 2024 – Sul sito del Dipartimento per l'informazione e l'editoria è stato pubblicato il bando (clicca qui per scaricarlo) per l’anno scolastico 2024/25 rivolto alle scuole, statali e paritarie di ogni ordine e grado, per accedere al contributo per il rimborso delle spese sostenute per l’acquisto di uno o più abbonamenti, riferiti anche alla medesima testata, a quotidiani, periodici, riviste scientifiche e di settore pubblicati in edizione cartacea ovvero editi in formato digitale, riconosciuti utili a fini didattici con delibera del Collegio dei docenti.

Le scuole interessate dovranno presentare, nel periodo che va dal 10 dicembre 2024 al 10 marzo 2025, apposita richiesta indirizzata al Dipartimento per l’informazione e l’editoria per via telematica, con le modalità tecniche che saranno indicate in una successiva comunicazione del Ministero dell’Istruzione e del merito.

Il bando prevede il riconoscimento alle scuole del rimborso del 90 per cento della spesa ammissibile effettuata e fatturata nel periodo compreso tra il 2 settembre 2024 e il 10 febbraio 2025 per l’acquisto degli abbonamenti alle testate individuate con apposita delibera da parte del Collegio dei docenti, nel limite delle risorse disponibili (3 milioni di euro). In caso di insufficienza delle risorse disponibili, in relazione alle istanze ammesse, si procederà al riparto proporzionale tra tutti i soggetti aventi diritto.