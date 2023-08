Scontro tra commercianti e produttori, il 'Trimestre Salva-Spesa' a rischio

Mentre i dati Istat registrano un calo dei consumi anche a giugno, con una contrazione delle vendite al dettaglio dello 0,2% in valore e dello 0,7% in volume rispetto a maggio, esplode lo scontro tra commercianti e produttori sul ‘trimestre salva-spesa’ voluto dal governo. Il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, per ora dovrà avanti solo con le associazioni della distribuzione moderna e del commercio, convocate oggi per firmare una dichiarazione congiunta. Le parti vi si impegnano a raggiungere l’intesa entro il 10 settembre, per offrire dal primo ottobre al 31 dicembre un paniere di prodotti di prima necessità a prezzi calmierati. Ufficiale il no di Centromarca e Ibc, che hanno definito il trimestre anti-inflazione "non praticabile per aspetti sostanziali, di carattere formale e giuridico", a partire dai ridotti margini di profitto delle imprese. Il presidente di Federdistribuzione, Carlo Alberto Buttarelli, ha accusato l’industria della trasformazione di non voler firmare con "argomentazioni pretestuose e strumentali".