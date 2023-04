Sconti, offerte famiglia & co. Come sopravvivere al carovita con i bambini

Il più bel lavoro del mondo è essere mamma o papà e lo stipendio più gratificante è il sorriso di un figlio. Detto questo, se in Italia il tasso di natalità è in picchiata, non lo è per caso.

Come gestire il bilancio familiare

I costi di mantenimento di una famiglia sono alti e gli aiuti di Stato, al netto dell’assegno unico e delle possibili novità a sostengo delle famiglie alle quali starebbe lavorando il Governo, sono pochi. Tutto vero, ragion per cui è sempre più frequente che i genitori, spenta la luce e socchiusa la porta della camera da letto del pargolo, si ritrovino uno di fronte all’altro al tavolo della cucina, a stilare piani di battaglia su come tenere a bada il budget senza rinunciare al divertimento, o anche semplicemente al relax, a misura di famiglia. D’accordo, una camminata nei boschi o in riva al mare e una corsa al parco non costano niente, ma è anche vero che al mare o in mezzo al verde bisogna pure sempre arrivarci.

I mezzi di trasporto locale

Partendo dall’ambito cittadino, nell’ottica di chi si muove tra casa, scuola e lavoro, il trasporto pubblico è di stampo locale e dunque ogni territorio ha le sue regole. In tanti comunque strizzano l’occhio ai giovani passeggeri. Solo per fare qualche esempio, a Roma i bambini fino al compimento dei dieci anni di età hanno accesso gratuito ai mezzi Atac e alle linee gestite per conto Atac da altri operatori, se sono accompagnati da un adulto in possesso di regolare titolo di viaggio. In Lombardia invece la soglia si alza, perché a viaggiare gratuitamente sui mezzi pubblici sono i ragazzi sotto i 14 anni accompagnati da un familiare in possesso di un biglietto o abbonamento valido. In Emilia Romagna il quadro è più articolato: gli alunni delle scuole elementari ricevono direttamente a casa la tessera che li autorizza a muoversi gratuitamente, mentre quelli più grandi (comunque entro i 19 anni) che scelgono di recarsi a scuola coi mezzi pubblici possono richiedere il titolo gratuito nel tragitto casa/scuola e ritorno (e nel tempo libero lungo la stessa tratta), se l’Isee familiare è fino a 30.000 euro.

I treni

Viaggiare su rotaie può essere più o meno convenitene a seconda dei periodi dell’anno. Per sfruttare le occasioni migliori è meglio muoversi per tempo e dedicarsi a costanti aggiornamenti sui siti dedicati. Trenitalia per esempio in occasione delle festività (anche in quelle recenti pasquali) ha spesso messo sul mercato promozioni particolarmente allettanti. Resta in ogni caso sempre valida l’offerta famiglia rivolta a gruppi composti da 2 a 5 persone in cui siano presenti almeno un maggiorenne e un bambino fino a 15 anni non compiuti. Fino ai 15 anni si ha diritto a uno sconto del 50%, mentre le altre persone della famiglia beneficiano di una riduzione del 20%. Sul tema famiglie con figli è attento anche Italo, che propone biglietti gratuiti per i bambini fino a 14 anni e sconti fino al 40% per gli adulti. In questo caso la famiglia o il gruppo devono essere composti da un minimo di due a un massimo di quattro viaggiatori e da almeno un maggiorenne. Non rientrano nel conteggio i bambini fino a 36 mesi, che possono viaggiare senza posto assegnato in braccio a un adulto.

Musei

La cultura non ha prezzo, si dice. Ed è verissimo, almeno fino a quando non si arriva alla cassa di un museo. Per ammirare le opere d’arte che rendono unico il nostro Paese, spesso in effetti serve mettere mano al portafoglio in maniera non trascurabile, ma anche in questo ambito l’ente pubblico tutela giovani e giovanissimi, con la consapevolezza che l’educazione e la conoscenza non possono avere paletti economici. Fatto salvo l’universo di promozioni legate alle scolaresche che accedono a gran parte dei siti del nostro Paese gratuitamente o a prezzi poco più che simbolici, l’ingresso nei musei, monumenti, gallerie ed aree archeologiche dello Stato è gratuito per i visitatori che non abbiano compiuto il diciottesimo anno di età. I visitatori che hanno meno di 12 anni devono in ogni caso essere accompagnati. Riguardo ai beni storici di proprietà privata ovviamente ognuno ha le sue regole e il suo tariffario, che in ogni caso molto spesso riconoscono quanto meno riduzioni sui biglietti di ingresso dei bambini o pacchetti promozionali che aggiungono sconti anche ai genitori.

Cinema e teatri

Per chi ama il fascino di maxischermi, palchi e platee, le proposte sono estremamente varie e spesso si uniscono a delle specifiche carte fedeltà in grado di abbattere i costi dei biglietti di ingresso anche a meno di cinque euro per i film in prima visione. Serve armarsi di pazienza e esaminare le offerte nelle varie sale. C’è chi prende in considerazione il gruppo famiglia di almeno 4 persone con bambini al seguito applicando a tutti indistintamente la tariffa ridotta e chi invece concede maggiori sconti ai pargoli, con una consapevolezza: dopo aver visto il film di Mario Bros su uno schermo gigante, un giovanissimo cliente non può che chiedere a mamma e papà di tornare in almeno un’altra occasione, facendo magari un’abbuffata dei popcorn proposti al bar. I cinema Uci, sparsi in tutta Italia, solo per citare l’esempio di una catena, propongono la promozione ‘Family & Friends’ a chi acquista da un minimo di tre a un massimo di sette biglietti scontati, sia per adulti che per bambini da 3 a meno di 14 anni (da uno a massimo due adulti), tutti per la visione dello stesso film.

Parchi di divertimento

Gardaland, Mirabilandia e non solo. L’offerta dei parchi tematici è in costante aumento e in continua evoluzione. Nuove attrazioni, nuove aree e nuove promozioni. Ci sono gli abbonamenti che si ripagano con un paio di ingressi, le tariffe ridotte per chi naviga intorno alla decina d’anni e le gratuità per chi non arriva al metro d’altezza. Senza considerare che alcuni parchi (quelli acquatici compresi) offrono promozioni specifiche individuando nell’arco della settimana il ‘giorno della famiglia’, nel quale vengono riconosciute agevolazioni più consistenti.

Vacanza a misura di famiglia

E per staccare la spina dalla città? In molte località turistiche stanno prendendo quota le offerte (se non gli interi villaggi turistici) a misura di famiglia. C’è chi arriva ad accogliere gratuitamente i ragazzi fino a 14 anni, mentre quasi ovunque ci sono riduzioni (che arrivano al 50%) sul terzo e quarto letto inserito nella stessa stanza dei genitori. Alcuni hotel offrono culle gratuitamente, altri applicano una tariffa standard di 10 euro al giorno, rilanciando magari in zona ristornate con menù dedicati (e scontati) dedicati ai più piccoli.

Cento di questi giorni

Il regalo di compleanno non si nega a nessuno. Occhio al calendario, andare in vacanza, al parco di divertimenti, al cinema o in qualsiasi altro luogo dedicato all’intrattenimento il giorno del compleanno può spesso significare un biglietto d’ingresso omaggio per il festeggiato, magari abbinato a una torta personalizzata. E se si va con gli amici o i compagni di classe, anche per loro potrebbero esserci riduzioni.

Le spese per i figli

Chiudiamo con la solita, rodatissima statistica che ora è fuori stagione, ma che tutti gli anni, con l’avvicinarsi di dicembre, torna di moda. E’ vero, è dura. Ci sono l’inflazione, gli stipendi che non salgono e i posti di lavoro che a volte traballano, se non peggio. E’ vero, spesso c’è da resistere. Babbo e mamma di sera, attorno al tavolo, con la calcolatrice in mano e col pargolo che dorme nella stanza a fianco, spesso tagliano, tagliano tanto, ma non tutto. Perché veder scartare un regalo fatto col cuore non ha prezzo. Perché lo stipendio del lavoro più bello del mondo non si riscuote in euro.