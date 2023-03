Scongelata dopo 7 anni sarà in Borsa da lunedì

Olidata, nome storico dell’informatica italiana, esce dalla crisi e torna in Borsa, dove le quotazioni sono "congelate" da 7 anni sull’ultimo prezzo di 0,154 euro. La campanella suonerà lunedì prossimo e ad attenderla ci sono 4.500 piccoli azionisti, tra cui i dipendenti. A ottobre è arrivata Sferanet di Cristiano Rufini (in foto) per il rilancio.