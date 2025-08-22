Scommesse, l'Italia si conferma leader europeo

Milano, 22 agosto 2025 – Per la prima volta le scommesse online hanno superato, lo scorso anno, quelle fisiche. A livello europeo, l'Italia si conferma leader, con ben 157 miliardi di euro raccolti dalle varie piattaforme e agenzie autorizzate, con una crescita del 6,5% rispetto al 2023. In particolare, il canale digitale ha raccolto 92 miliardi di euro, pari al 58,5% del totale. La fascia dei giovani, dai 18 ai 34 anni, traina il settore con oltre il 50% del totale dei conti online attivi.

Il calcio domina fra gli sport più giocati

Il calcio domina con il 75% delle scommesse piazzate, seguito da basket al 10% e tennis al 7%. Sono in forte ascesa gli eSports, +40% nel 2024, mentre le scommesse live rappresentano già il 60% del mercato online. Il rovescio della medaglia è rappresentato dalla dipendenza da gioco che riguarda 1,5 milioni di italiani. Secondo l’ultimo report dell’Osservatorio Nazionale, 148 miliardi di euro sono stati spesi per il gambling nel 2023, una cifra in forte espansione rispetto all’anno precedente, in cui si era registrata una spesa totale di 136 miliardi. Si stima che a fine 2025 la somma potrebbe aver superato i 160 miliardi di euro. Nel 2021, gli italiani avevano speso circa 111 miliardi di euro nel gioco d’azzardo. Questa cifra è aumentata di anno in anno, raggiungendo come detto i 157 miliardi di euro nel 2024, un importo che ha superato di 20 miliardi le spese per la sanità, dell’istruzione (52 miliardi) e il totale dei bilanci di tutti i comuni italiani (77 miliardi). Inoltre, il gioco d’azzardo ha rappresentato il 36,20% del gettito erariale dello Stato. Queste cifre emergono da uno studio presentato da “Giocoresponsabile.info”, l’associazione no-profit nata con l’obiettivo di promuovere una cultura di gioco consapevole e responsabile, insieme alle analisi effettuate ogni anno dall’Osservatorio Nazionale.

La Lombardia è la regione dove si spende di più

Il report suddivide gli scommettitori in 3 gruppi: i giovani (dai 14 ai 19 anni) altrimenti detti nuova Generazione Zeta con il 37%, gli adulti con il 60% e gli over 65 anche definiti Silver Age con il 26%. Le statistiche dell’Osservatorio Nazionale rivelano anche che la regione con il più alto volume di scommesse è la Lombardia, con una somma totale di circa 13 miliardi di euro raccolta in giochi come slot online, gambling fisico e lotterie. Seguono la Campania, il Lazio e l’Emilia Romagna con una somma totale compresa tra i 7 e i 10 miliardi di euro raccolta per i giochi di lotterie, slot, gambling fisico e gratta e vinci. Al primo posto tra i giochi online troviamo le scommesse sportive con il 42%, seguite dal poker con il 24% e dai casinò con il 21%. Per quanto concerne il gioco cosiddetto offline troviamo al primo posto i gratta e vinci con il 56%, seguito dalle scommesse sportive in agenzia con il 22% e dai giochi numerici a totalizzatore con il 19%. Il gioco nei casinò online, anche per slot e gratta e vinci, ha inoltre guadagnato 15 punti percentuali negli ultimi tre anni. Stando ai dati dell'Agenzia Monopoli e Dogane, tra i principali operatori di casinò online per quanto concerne la raccolta, ci sono Lottomatica (12,4%), Sisal (11,9%), Pokerstars (7,8%) e Bgame (5,8%). Invece la classifica per il betting sportivo è la seguente: Lottomatica ha il 16,4% del mercato, a seguire troviamo Sisal con il 15,6%, Snai con il 14,10%, Bet365 con il 13,10%, SKS365 con il 10% ed Eurobet con il 9,6%.