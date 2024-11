Sciopero Trenitalia: come chiedere il rimborso del biglietto

Roma, 21 novembre 2024 – Un nuovo grande stop è pronto ad aggiungersi al fitto calendario di scioperi di novembre. Dopo quelli del 5 e dell’8 novembre, sabato 23 e domenica 24 novembre è stato indetto nuovo sciopero nazionale dei treni che durerà 24 ore, dalle 21 di sabato fino alle 21 di domenica. L'agitazione coinvolgerà il personale di Trenitalia (oltre quello di Italo, Trenord e Tper). Se hai prenotato un treno e subirà cancellazioni o ritardi, ecco come puoi intervenire.

Perché si sciopera

Lo sciopero dei treni, comunicato da Fs e confermato dal sindacato Usb, rientra nella vertenza per il rinnovo del contratto collettivo nazionale delle attività ferroviarie, promossa da un ampio fronte di sigle di base. Questa agitazione si inserisce in un periodo di crescente tensione. Lo sciopero del 23 e 24 novembre consegue le passate astensioni del 5 e dell’8 novembre e precede di pochi giorni infatti quello generale del 29 novembre, indetto da Cgil e Uil contro la Manovra economica (di cui la Commissione di Garanzia però ha escluso il settore dei trasporti dallo sciopero). Lo stop di questo fine settimana riguarda, oltre al rinnovo del Ccnl, le condizioni del personale ferroviario. Il sindacato accusa, tra le altre cose, le associazioni datoriali di "chiedere aiuto alla commissione di garanzia per cercare di fermare l'ondata di forte adesione agli ultimi scioperi". Secondo loro, il Garante ha "aumentato i servizi minimi garantiti con un'interpretazione forzata della normativa, abusando ancora una volta delle prerogative previste dalla legge".

Come richiedere il rimborso a Trenitalia

Come spiega Trenitalia in una nota, non è prevista nessuna fascia di garanzia per i treni regionali. Pertanto, i viaggiatori che vorranno rinunciare al biglietto in uno dei due giorni coinvolti nell'agitazione possono chiedere un rimborso, con le seguenti modalità: - Per i treni Intercity e Frecce, la richiesta può essere effettuata fino all'ora di partenza del treno prenotato. - Per i treni regionali, la richiesta può essere presentata entro le ore 24 del giorno precedente l'inizio dello sciopero. Puoi richiedere il rimborso in biglietteria, chiamando il call center oppure compilando l’apposito form (clicca qui).

Come riprogrammare il viaggio

In alternativa, è possibile riprogrammare la corsa purché a condizioni di trasporto simili, appena possibile e secondo la disponibilità dei posti. Per farlo, è necessario andare sull’app, sul sito Trenitalia, chiamando il numero verde 800 89 20 21 oppure recarsi alle biglietterie Fs.