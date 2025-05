Sciopero venerdì 23 maggio 2025: l’elenco dei treni garantiti

Roma, 19 maggio 2025 – Venerdì 23 maggio si annuncia come un nuovo giorno di passione per i pendolari e per chi viaggia in treno. Uno sciopero indetto dal sindacato Usb e da altre sigle autonome. Un’astensione dal lavoro che non ci doveva essere ma che è frutto del differimento dello sciopero che avrebbe dovuto svolgersi il 17 maggio ma che è stato revocato.

Sommario

"Dalle ore 1:00 alle ore 23:59 di venerdì 23 maggio 2025 è indetto uno sciopero nazionale del personale del Gruppo FS, Trenitalia, Trenitalia Tper e Trenord. I treni possono subire cancellazioni o variazioni”, si legge sul sito di Trenitalia. Un’astensione dal lavoro indetta dal sindacato Usb (Unione sindacale di base) e Sgb (Sindacato generale di base).

L’astensione dal lavoro del comparto è, come detto, frutto del differimento dello sciopero originariamente fissato per sabato 17 maggio ma che è stato revocato, su sollecito dell’autorità garante, per le numerose manifestazioni presenti in Italia nello scorso weekend: Gp di f1 a Imola, Finali degli internazionali di Tennis a Roma e messa di insediamento di Papa Leone XIV.

Come per tutti gli scioperi Trenitalia ha fornito un elenco dei treni a lunga percorrenza garantiti. Non solo. Essendo un giorno feriale dovranno essere garantiti alcuni servizi essenziali. “Per i servizi di Trenitalia e Trenitalia Tper sono garantiti i servizi essenziali previsti in caso di sciopero nei giorni feriali dalle ore 6 alle ore 9 e dalle ore 18 alle ore 21. Gli elenchi dei servizi garantiti sono consultabili sull’Orario ufficiale Trenitalia”, spiega una nota di Trenitalia.

Nel trasporto regionale sono stati istituiti i servizi essenziali nelle fasce orarie di maggiore frequentazione (dalle ore 06.00 alle ore 09.00 e dalle ore 18 alle ore 21 dei giorni feriali; dalle ore 07.00 alle ore 10.00 e dalle ore 18 alle ore 21 dei giorni festivi). Sul sito di Trenitalia si può consultare le modalità di svolgimento a livello locale dello sciopero dei treni regione per regione.

Il sito di Trenitalia informa che i passeggeri che intendono rinunciare al viaggio possono chiedere il rimborso a partire dalla dichiarazione di sciopero:

fino all’ora di partenza del treno prenotato, per i treni Intercity e Frecce

fino alle ore 24:00 del giorno antecedente lo sciopero stesso, per i treni Regionali

In alternativa si può riprogrammare il viaggio, a condizioni di trasporto simili, non appena possibile, secondo la disponibilità dei posti.

Informazioni più dettagliate si possono trovare su: il sito di Trenord o tramite l’App di Trenord, sito trenitaliatper.it, il numero verde gratuito 800 89 20 21, oltre che nelle biglietterie e presso il personale di assistenza clienti.