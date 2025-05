Sciopero treni venerdì 23 maggio: orari e fasce di garanzia

Roma, XX maggio 2025 – Venerdì i trasporti ferroviari saranno interessati dall’ennesimo sciopero dell’anno. Uno sciopero dei treni che si sarebbe dovuto svolgere sabato 17 maggio ma che è poi stato spostato a venerdì 23. Ma quali saranno gli orari dello sciopero? Ci sono fasce di garanzia? Servizi minimi garantiti? Treni garantiti?

Sommario

Lo sciopero è stato indetto dai sindacati di autonomi Usb (Unione sindacale di base) e Sgb (Sindacato generale di base). Alla base della mobilitazione ci sono diverse richieste, le principali sono: il rinnovo del contratto nazionale, migliori condizioni di lavoro, maggiore sicurezza sul lavoro.

Sarà uno sciopero di 24 ore che interesserà quindi l’intera giornata di venerdì. "Dalle ore 1:00 alle ore 23:59 di venerdì 23 maggio 2025 è indetto uno sciopero nazionale del personale del Gruppo FS, Trenitalia, Trenitalia Tper e Trenord. I treni possono subire cancellazioni o variazioni”, si legge sul sito di Trenitalia.

Lo sciopero, come detto, interesserà il personale di: Gruppo FS, Trenitalia, Trenitalia Tper e Trenord. Saranno dunque coinvolti i treni nazionali (Frecciarossa e Intercity) che quelli regionali. Saranno comunque dei servizi minimi e treni garantiti.

Essendo uno sciopero di 24 ore in un giorno feriale dovranno essere osservate alcune garanzie. Nel trasporto regionale sono stati istituiti i servizi essenziali nelle fasce orarie di punta per i pendolari: dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21. L’elenco dei treni garantiti da Trenord.

I treni che si trovano in viaggio a sciopero iniziato arrivano comunque alla destinazione finale se è raggiungibile entro un'ora dall'inizio dello sciopero; trascorso tale periodo, i treni possono fermarsi in stazioni precedenti la destinazione finale. In caso di sciopero nei giorni feriali e festivi, Trenitalia garantisce i treni a lunga percorrenza: l’elenco dei treni garantiti.

Il sito di Trenitalia informa che i passeggeri che intendono rinunciare al viaggio possono chiedere il rimborso del biglietto:

fino all’ora di partenza del treno prenotato, per i treni Intercity e Frecce

fino alle ore 24:00 del giorno antecedente lo sciopero stesso, per i treni Regionali

In alternativa si può riprogrammare il viaggio, a condizioni di trasporto simili, non appena possibile, secondo la disponibilità dei posti.

Informazioni più dettagliate si possono trovare sui siti di Trenitalia, Trenord o tramite l’App di Trenord, sito trenitaliatper.it, il numero verde gratuito 800.892021, oltre che nelle biglietterie e presso il personale di assistenza clienti.