Sciopero treni e aerei, settembre nero: 66 stop in un mese nei trasporti. Il calendario completo

Roma, 2 settembre 2025 – Esordio traumatico per i trasporti. Un calendario fitto di proteste rischia infatti di trasformare il rientro dalle vacanze in un percorso a ostacoli: nel solo mese di settembre sono previsti ben 66 scioperi dei trasporti in trenta giorni, di cui 14 di carattere nazionale. Settembre si profila un mese complicato per pendolari e viaggiatori. Si parte giovedì 4 e venerdì 5 settembre con uno stop nazionale nel settore ferroviario. Ecco tutte le date.

Treni fermi il 4 e 5 settembre

A inaugurare il mese sarà il comparto ferroviario con uno sciopero nazionale di 21 ore: dalle 21 di giovedì 4 alle 18 di venerdì 5 settembre si fermeranno i lavoratori del Gruppo Fs, Trenitalia e Trenord. Disagi in vista per regionali, Intercity e Frecce, con una fascia di garanzia venerdì mattina dalle 6 alle 9 per i pendolari. Nella stessa giornata, a Roma, l’Atac ha indetto uno stop di 4 ore – dalle 8:30 alle 12:30 – che coinvolgerà metro, bus e tram. Nella giornata del 5 settembre si aggiungeranno altre due agitazioni: lo sciopero plurisettoriale nazionale (Usb Lavoro Privato), con 8 ore di fermo, dalle 10 alle 18, che coinvolgerà sia il Gruppo Fs sia le imprese ferroviarie private; e lo sciopero di 8 ore (9:01 – 16:59) del personale Trenitalia Dor in Trentino Alto-Adige.

Durante lo sciopero del 4 e 5 settembre saranno attivi i servizi minimi essenziali. I treni regionali saranno garantiti nelle fasce 6-9 e 18-21 (nei giorni feriali). Per i treni a lunga percorrenza, garantiti i collegamenti essenziali consultabili sui siti ufficiali di Trenitalia, Trenord e Italo. Per i collegamenti internazionali, invece, confermati gli Eurocity da/per Vienna e Monaco. Chi subirà cancellazioni potrà chiedere rimborso o voucher secondo le regole di ciascun operatore (Trenitalia, Italo, Trenord).

Il 15 settembre, inoltre, toccherà al personale Trenitalia della Produzione Regionale, Intercity e IMC Carrozze in Calabria con uno stop di 8 ore (09:01 – 17:00).

Aerei a rischio il 6 e il 26 settembre

Il secondo fronte caldo è quello del trasporto aereo. Sabato 6 settembre sciopereranno i lavoratori EasyJet (24 ore), WizzAir (12-16) e Volotea (24 ore), con pesanti ripercussioni su tratte nazionali e internazionali. Allo sciopero parteciperanno anche gli addetti ai servizi aeroportuali in diversi scali italiani, da Roma a Milano fino a Catania e Reggio Calabria. Nuovi disagi sono attesi venerdì 26 settembre, quando scatterà uno sciopero nazionale del comparto aereo, aeroportuale e dell’indotto, destinato a paralizzare per un’intera giornata gli scali del Paese.

Ecco tutti gli scioperi del 6 settembre.

easyJet : personale navigante in sciopero per 24 ore (limitato a 4 ore, 12-16, su Catania).

Volotea : stop di 24 ore.

Catania : personale Aviation Services fermo 12-16.

Milano Linate : 24 ore di sciopero per Swissport Italia.

Roma Fiumicino e Ciampino : agitazione Aviation Services 12-16.

Pisa e Firenze : sciopero di 4 ore con adesione di tutte le principali sigle sindacali.

Malpensa : stop di 4 ore per gli addetti alle pulizie della società Dussmann.

Calabria: personale Sacal fermo 12-16 negli scali di Lamezia, Crotone e Reggio.

Gli scioperi previsti invece per il 26 settembre:

Volotea : personale in sciopero per 24 ore.

Handling a Milano Linate e Malpensa : fermo di 4 ore (10-14).

Sciopero nazionale Assohandlers : 4 ore di stop in tutti gli scali italiani.

Cub Trasporti: mobilitazione di 24 ore per tutto il comparto aereo e aeroportuale.

La normativa prevede comunque servizi minimi con voli programmati nelle fasce 7-10 e 18-21 e i collegamenti con le isole, in particolare per ragioni sanitarie o in assenza di mezzi alternativi.

Trasporto locale: date a rischio in tutta Italia

Il trasporto pubblico locale si fermerà in più occasioni. Dopo lo sciopero romano del 4 settembre, altri stop sono previsti l’8 settembre (con agitazioni a Catania, Enna, Palermo e Savona) e il 15 settembre (con mobilitazioni in Umbria, Pisa, La Spezia e Ravenna).