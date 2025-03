Sciopero treni, aerei e autostrade: cosa succederà sabato 8 marzo 2025

Roma, 3 marzo 2025 – Per la Giornata dei diritti della donna alcune città italiane saranno senza treni. Sabato 8 marzo, infatti, i lavoratori di vari settori si fermeranno. La Usi-Cit insieme ad altre organizzazioni sindacali, come Slai-Cobas, Cub, Usb e Adl Cobas/Clap, ha proclamato uno sciopero generale nazionale di 24 ore che coinvolgerà sia il pubblico che il privato.

Si fermeranno trasporti, sanità e istruzione. I disagi potrebbero essere particolarmente evidenti nel trasporto ferroviario, aereo e anche lungo le autostrade, con possibili rallentamenti e disservizi. Ecco chi si ferma e per quanto.

Come riportato dal sito del Ministero dei Trasporti, lo sciopero interesserà diversi settori: quello ferroviario (a partire dalle 21 del 7 marzo per 24 ore), quello aereo (per tutta la giornata dell’8 marzo) e le autostrade, dalle 22 del 7 marzo fino alle 22 del giorno successivo. Al momento, non dovrebbero esserci interruzioni per il trasporto pubblico locale (quindi metro, tram e autobus) recentemente coinvolti in altre due agitazioni.

Dalle 21 di venerdì 7 marzo fino alle 21 di sabato 8 marzo – cioè per 24 ore – la circolazione ferroviaria potrà subire cancellazioni o variazioni a causa di uno sciopero nazionale del personale del gruppo Fs, Trenitalia, Trenitalia Tper e Trenord proclamato da alcune sigle sindacali autonome. Per il trasporto regionale, saranno garantiti i servizi essenziali previsti in caso di sciopero nei giorni feriali, dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21.

Chi desidera annullare il proprio viaggio può richiedere il rimborso fino all'ora di partenza del treno prenotato, se si tratta di un Intercity o di una Freccia. Per i treni regionali, invece, la richiesta di rimborso può essere fatta fino alle 24 del giorno precedente l'inizio dello sciopero. I rimborsi possono essere richiesti attraverso l'apposito form disponibile sul sito di Trenitalia, ma solo per i biglietti ticketless. In alternativa, è possibile richiedere il rimborso direttamente presso la biglietteria, telefonando al Call Center, per i biglietti ticketless acquistati sul sito, tramite l'App, il Call Center o anche tramite posta. Ricordiamo che è sempre possibile consultare treni e servizi minimi garantiti in caso di sciopero sulla pagina dedicata di Trenitalia.

Lo sciopero generale nazionale, indetto da Usi-Cit, coinvolgerà anche il trasporto aereo. Il fermo dei voli durerà 24 ore, dalle 00:01 alle 23:59, con possibili cancellazioni e ritardi dei voli su scala nazionale. In questo senso, è consigliabile che i passeggeri verifichino lo stato del proprio volo direttamente con la compagnia aerea prima di recarsi in aeroporto, per evitare inconvenienti dovuti a eventuali cancellazioni o modifiche dei voli durante lo sciopero. Nonostante lo sciopero, sono previste fasce orarie di tutela durante le quali alcuni voli saranno garantiti. Secondo l'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (Enac), queste fasce includono la mattina, dalle 7 alle 10, e la sera, dalle 18 alle 21. Durante queste ore, i voli programmati dovrebbero operare normalmente. È comunque consigliato verificare direttamente con la compagnia aerea per confermare l'operatività del proprio volo.

Anche la rete autostradale sarà a rischio a partire dalle 22 di venerdì 7 marzo fino alle 22 del giorno successivo, sabato 8 marzo. Durante queste ore, potrebbero verificarsi disagi e rallentamenti lungo le principali arterie autostradali e ai caselli.