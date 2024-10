Sciopero treni 12 e 13 ottobre: tutte le informazioni utili

Roma, 12 ottobre 2024 – Si prospetta una due giorni di passione per chi si muove con i treni. E’ stato proclamato, infatti, da alcune sigle sindacali autonome lo sciopero nazionale del personale del Gruppo Fs Italiane, dalle ore 21 di sabato 12 alle ore 21 di domenica 13 ottobre.

Lo sciopero, specifica il Gruppo Fs, potrebbe avere un impatto significativo sulla circolazione ferroviaria e comportare cancellazioni totali e parziali di Frecce, Intercity e treni del Regionale di Trenitalia.

A indire la mobilitazione sono stati i sindacati Cub Trasporti e Sgb nell'ambito delle complesse trattative per il rinnovo del contratto collettivo nazionale, a rilento da mesi, e per richiedere l’adozione di misure più efficaci a tutela della sicurezza sul lavoro.

Lo sciopero coinvolgerà tutti i treni, sia di lunga percorrenza sia regionali. Maggiori informazioni sono e saranno disponibili nei siti di Italo e Trenitalia, sui canali digitali delle Imprese ferroviarie o presso il personale di assistenza clienti e le biglietterie. Lo sciopero, ricorda Fs, può comportare disagi anche prima o dopo gli orari di inizio e conclusione.

I treni garantiti da Trenitalia

Come previsto dalla legge anche nelle giornate di sciopero Trenitalia assicura servizi minimi di trasporto che vengono predisposti a seguito di accordi con le organizzazioni sindacali. I treni che si trovano in viaggio a sciopero iniziato arrivano comunque alla destinazione finale se è raggiungibile entro un'ora dall'inizio dell'agitazione sindacale; trascorso tale periodo, i treni possono fermarsi in stazioni precedenti la destinazione finale. Tutte le corse garantite da Trenitalia.

Gli orari dei treni regionali Trenitalia

Nel trasporto regionale sono stati istituiti i servizi essenziali nelle fasce orarie di maggiore frequentazione (dalle ore 06.00 alle ore 09.00 e dalle ore 18.00 alle ore 21.00 dei giorni feriali). L'elenco dei treni garantiti nella regione di interesse.

L'elenco dei treni garantiti Italo

Sul suo sito Italo informa: "A fine di diminuire i disagi causati ai viaggiatori di Italo, si pubblica la lista dei treni garantiti". Qui l'elenco dei treni Italo garantiti.

Fasce non garantite per i treni Trenord

Trenord informa invece che lo sciopero del 12 e 13 ottobre "potrà generare ripercussioni al servizio Regionale, Suburbano, Aeroportuale e la Lunga Percorrenza di Trenord. Sabato sera 12 ottobre arriveranno a destinazione i treni con orario di partenza prevista entro le ore 21:00 e termine corsa entro le ore 22:00. Fasce orarie di garanzia non previste. Maggiori dettagli saranno disponibili sul sito di Trenord.

Come richiedere il rimborso in caso di ritardi o cancellazioni

Coloro che intendono annullare il loro viaggio a causa dello sciopero possono chiedere un rimborso o riprogrammarlo. Le richieste per i treni Intercity e Frecce devono essere inoltrate prima dell’orario di partenza previsto. Per i treni regionali, la richiesta può essere effettuata fino alle ore 24:00 del giorno precedente lo sciopero.