Sciopero treni 4 e 5 maggio: niente fasce di garanzia

Roma, 3 maggio 2024 – Si preannuncia un fine settimana difficile per il traffico ferroviario in Italia. I problemi saranno legati a uno sciopero di 24 ore che interesserà il settore dei trasporti ferroviari in Italia.

Nuovo sciopero dei treni Fs, stop dalle 21 di sabato 4 maggio fino a domenica

Lo sciopero dei treni

Lo sciopero di 24 ore è stato indetto dal sindacato Cat (Coordinamento autorganizzato trasporti) per questioni inerenti il rinnovo del contratto di categoria (leggi il volantino dello sciopero).

Orari: niente fasce di garanzia

Lo sciopero è stato indetto a partire dalle 21 di sabato 4 maggio fino alla stessa ora di domenica 5 maggio. Essendo uno sciopero indetto nel fine settimana non sono previste fasce di garanzia (orari nei quali i mezzi pubblici devono viaggiare anche in caso di sciopero).

Chi fa sciopero

Lo sciopero interesserà il personale del Gruppo Fs, Trenitalia, Trenitalia Tper e Trenord. Una nota di Trenitalia pubblicata sul sito informa infatti che “a seguito dello sciopero i treni potranno subire ritardi e cancellazioni. L’agitazione sindacale può comportare modifiche al servizio anche prima dell’inizio e dopo la sua conclusione”.

Trenord

"Dalle ore 21:00 di sabato 4 maggio alle ore 21:00 di domenica 5 maggio 2024 l’organizzazione CAT – spiega una nota pubblicata sul sito di Tenord – ha proclamato uno sciopero Nazionale che interessa il trasporto ferroviario. Trattandosi di una giornata festiva, non sono previste fasce di garanzia. I treni potranno subire cancellazioni. Tuttavia, si segnala che la sigla CAT non è rappresentata in Trenord: in circostanze analoghe non si sono verificate significative ripercussioni sul servizio".

“Eventuali variazioni saranno comunicate sul sito e sulla App di Trenord”.

Nel caso di cancellazione dei treni del servizio aeroportuale, saranno istituiti bus senza fermate intermedie tra:

Milano Cadorna e Malpensa Aeroporto per il Malpensa Express . Da Milano Cadorna gli autobus partiranno da via Paleocapa 1.

. Da Milano Cadorna gli autobus partiranno da via Paleocapa 1. Stabio e Malpensa Aeroporto per il collegamento aeroportuale S50 Malpensa Aeroporto – Stabio.

Busto Arsizio FS e Malpensa Aeroporto

Trenitalia

“Dalle ore 21.00 di sabato 4 maggio alle ore 20.59 di domenica 5 maggio 2024 i treni possono subire cancellazioni o variazioni – spiega una nota pubblicata sul sito di Tenitalia –, per uno sciopero nazionale del personale del Gruppo FS, Trenitalia, Trenitalia Tper e Trenord. L’agitazione sindacale può comportare modifiche al servizio anche prima dell’inizio e dopo la sua conclusione.

Rimborso biglietti

“I viaggiatori potranno richiedere il rimborso del biglietto secondo quanto previsto dalle Condizioni Generali di Trasporto di ciascun vettore, consultabili sul sito delle singole Imprese Ferroviarie” conclude la nota di Trenitalia.

Informazioni sui treni

“Informazioni su collegamenti – conclude la nota – e servizi anche attraverso l’app Trenitalia, la sezione Infomobilità del sito, sito trenitaliatper.it, il numero verde gratuito 800 89 20 21, oltre che nelle biglietterie e presso il personale di assistenza clienti”.