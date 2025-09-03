Sciopero treni 4 e 5 settembre: orari, fasce di garanzia, convogli cancellati e rimborsi ai passeggeri

Roma, 3 settembre 2025 - Lo sciopero dei treni di giovedì 4 e venerdì 5 settembre 2025 promette una due giorni difficile per viaggiatori e pendolari, che daranno il via a un mese da bollino rosso per i trasporti. Dalle 21 di giovedì alle 18 del giorno successivo il personale di Trenitalia, Trenord, Italo e Tper incrocerà le braccia, con conseguenti cancellazioni e variazioni su molte linee. Ecco tutte le informazioni.

Sciopero Trenitalia: i treni garantiti

Trenitalia ha pubblicato l’elenco dei convogli a media e lunga percorrenza che circoleranno regolarmente durante lo sciopero, disponibile qui. Per il trasporto regionale, invece, è prevista la fascia di garanzia tra le 6 e le 9 di venerdì 5 settembre, con consultazione dei treni attivi per ciascuna regione sul portale Trenitalia. I convogli già in viaggio al momento dell’inizio dello sciopero raggiungeranno la destinazione finale solo se prevista entro un’ora dall’avvio dell’agitazione, altrimenti potranno fermarsi in stazioni intermedie.

Le fasce garantite da Italo

Anche Italo ha predisposto un elenco dei treni garantiti, consultabile sul sito della compagnia e tramite numero gratuito 06-0708. Le fasce orarie sono le stesse: dalle 21 di giovedì alle 18 di venerdì.

Treni e orari garantiti da Trenord

Trenord, invece, comunica che giovedì 4 settembre circoleranno i treni con partenza entro le 21 e arrivo entro le 22, mentre il giorno successivo saranno attivi solo i convogli garantiti, in partenza tra le 6 e le 9. Ecco la lista dei treni garantiti da Trenord.

Rimborsi e riprogrammazione

I passeggeri che rinunciano al viaggio potranno richiedere il rimborso: per Intercity e Frecce fino all’orario di partenza del treno, per i regionali fino alle 24 del giorno precedente. In alternativa è possibile riprogrammare la partenza in base alla disponibilità. Trenitalia ricorda che l’agitazione può comportare modifiche al servizio anche prima dell’orario ufficiale di inizio e dopo la sua conclusione.

Roma, sciopero anche di bus e metro

Nella Capitale, giovedì 4 settembre, si aggiunge lo sciopero del trasporto pubblico locale, che durerà dalle 8.30 alle 12.30. L’agitazione riguarderà l’intera rete Atac, con esclusione dei collegamenti gestiti da operatori in subaffidamento. Durante le ore di stop non sarà garantito il funzionamento di scale mobili, ascensori e montascale nelle stazioni aperte.

Lo sciopero non coinvolge i collegamenti Cotral-Astral e quelli ferroviari di Trenitalia, che circoleranno regolarmente. Escluse dalla protesta, come accennato, anche le linee bus gestite per conto di Atac in subaffidamento (tra cui 021, 043, 075, 113, 246, 351 e altre). Nessuna variazione inoltre per i collegamenti gestiti da operatori privati come Atr, Bis, Troiani e Tuscia, con decine di linee che garantiranno il servizio regolare.