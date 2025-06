Sciopero 3 giugno 2025, cosa succede ai treni. Doppia protesta: chi si ferma e dove

Roma, 1 giugno 2025 – Il mese di scioperi di giugno inizierà già dal prossimo martedì. Per il 3 giugno sono infatti previsti due stop: lo sciopero nazionale di 23 ore dei manutentori di Rete ferroviaria italiana e lo sciopero di 4 ore del personale Arst in Sardegna. Mentre la circolazione ferroviaria dovrebbe rimanere regolare, si prevedono disagi nel trasporto pubblico locale sardo. Ecco tutte le informazioni.

Sciopero Rfi

Il personale addetto alla manutenzione delle infrastrutture di Rfi ha proclamato uno sciopero nazionale di 23 ore, da mezzanotte alle 23 di martedì 3 giugno. L'agitazione è stata indetta dall'Assemblea nazionale dei lavoratori della manutenzione infrastruttura Rfi e dal sindacato Cobas lavoro privato. Secondo quanto comunicato dalle organizzazioni sindacali, lo sciopero coinvolge esclusivamente i lavoratori che svolgono attività non direttamente strumentali alla circolazione dei treni. Pertanto, non sono previsti disagi per i viaggiatori.

I treni circoleranno regolarmente?

Pur non coinvolgendo direttamente il personale di macchina o di bordo, non si può escludere la possibilità di eventuali rallentamenti o modifiche al servizio, qualora dovessero emergere esigenze di sicurezza legate alla rete ferroviaria. In circostanze simili, Rfi potrebbe essere costretta a rimodulare o sospendere temporaneamente alcune corse, in particolare su tratte secondarie o in zone soggette a interventi tecnici programmati o urgenti. Per questo è sempre consigliabile consultare i siti ufficiali delle compagnie ferroviarie per eventuali aggiornamenti, come quella di Trenitalia https://www.trenitalia.com/it/informazioni/treni-garantiti-incasodisciopero.html.

Sciopero Tpl in Sardegna

Nella stessa giornata, il personale di Azienda regionale sarda trasporti incrocerà le braccia per 4 ore nelle province di Cagliari, Sassari, Nuoro e Oristano. Lo sciopero è stato proclamato dal sindacato Orsa autoferro Tpl e prevede modalità differenti a seconda del bacino territoriale. In particolare, per gli autobus lo sciopero è previsto tra le 16,44 e le 20,44. Le fasce minime di garanzia del servizio sono previste dalle ore 6 alle 9,29 e dalle 13,30 alle 15,59. Per il settore ferroviario e il Trenino verde, lo sciopero si svolgerà dalle 18 alle 22, con corse garantite dalle 5,45 alle 8.44 e dalle 12,45 alle 15,44. Per il settore metro-tranviario di Cagliari, lo sciopero è previsto dalle 18,41 alle 22,41, mentre a Sassari dalle 17,10 alle 21,10.