Sciopero treni 22 settembre, orari e fasce di garanzia: la lista dei collegamenti assicurati da Trenitalia e Italo

Roma, 19 settembre 2025 – Si preannuncia una giornata ad alta tensione quella di lunedì 22 settembre. A causa dell’aggravarsi della situazione geopolitica in Medio Oriente, con l’avvio delle operazioni di terra da parte dell’esercito israeliano a Gaza City, i sindacati di base hanno proclamato uno sciopero generale di 24 ore. L’astensione collettiva dal lavoro è stata indetta da USB, CUB, ADL Cobas e SGB, e coinvolgerà tutte le categorie pubbliche e private, ad eccezione del comparto aereo e aeroportuale. Lo sciopero si inserisce nel solco delle mobilitazioni a sostegno della Global Sumud Flotilla, la missione umanitaria internazionale diretta verso Gaza, e intende denunciare quella che i promotori definiscono “una catastrofe umanitaria senza precedenti”, aggravata dal blocco totale degli aiuti e dal rischio concreto di attacchi militari contro le navi della flotta solidale.

Trenitalia e Italo: i servizi garantiti

L’adesione coinvolge anche il personale del gruppo FS Italiane, comprese Trenitalia, Trenitalia Tper e Trenord, con possibili disagi alla mobilità su scala nazionale (escluso il personale di Trenitalia Calabria) e Italo Treno. Lo sciopero delle ferrovie scatterà alla mezzanotte di domenica 21 settembre e si concluderà alle 23 del 22 settembre. Durante la giornata le corse potrebbero subire ritardi, cancellazioni o variazioni. Per quanto riguarda i regionali sono assicurati i treni che viaggiano nelle fasce orarie di garanzia (dalle ore 6:00 alle ore 9:00 e dalle ore 18:00 alle ore 21:00). Qui la lista delle Frecce e degli Intercity garantiti. Qui la lista dei treni Italo garantiti.

Trenord

In Lombardia Trenord informa che i treni con partenza prevista dalla stazione di origine entro le ore 23:59 di domenica 21 settembre 2025, e con arrivo previsto nella destinazione finale entro le 00:59 di lunedì 22 settembre, arriveranno fino a termine corsa. Nel caso di cancellazione dei treni del servizio aeroportuale, saranno istituiti bus senza fermate intermedie tra Milano Cadorna e Malpensa Aeroporto per il Malpensa Express (Da Milano Cadorna gli autobus partiranno da via Paleocapa 1.) e tra Stabio e Malpensa Aeroporto per il collegamento aeroportuale S50 Malpensa Aeroporto – Stabio.

Atm Milano

La mobilitazione interessa anche gli altri mezzi pubblici. A Milano, l’azienda dei trasporti pubblici ATM ha fatto sapere che il servizio di metropolitane, tram e autobus potrebbe essere interrotto: dalle 8:45 alle 15:00 e dalle 18:00 a fine servizio. Anche la funicolare Como-Brunate rischia lo stop, in particolare dalle 8:30 alle 16:30 e dopo le 19:30. La raccomandazione, come sempre in questi casi, è quella di consultare i canali ufficiali delle aziende di trasporto per restare aggiornati in tempo reale su eventuali modifiche.

Atac Roma

Nel territorio di Roma Capitale lo sciopero coinvolgerà tutta la rete Atac, oltre ai servizi di Autoservizi Troiani/Sap e Autoservizi Tuscia/Bis, Atr. Corse garantite nelle fasce orarie inizio servizio-8.29 e 17.00-19.59. Qui tutti gli orari in dettaglio

Le ragioni della protesta

Le sigle sindacali hanno indicato nella loro piattaforma di rivendicazione una serie di motivazioni politiche e umanitarie: il deteriorarsi della situazione a Gaza, definita “genocidio” da parte di Israele; il blocco totale degli aiuti umanitari verso la popolazione civile; il rischio concreto di attacchi armati contro la Global Sumud Flotilla; la mancanza di una risposta decisa da parte dell’Unione Europea e del Governo italiano; il rifiuto di interrompere relazioni diplomatiche ed economiche con Israele nonostante la gravità degli eventi.

Attese manifestazioni in tutta Italia

Oltre allo sciopero, sono previste manifestazioni, cortei e sit-in in molte città italiane, in particolare all’interno di università e centri culturali. Gli organizzatori auspicano una mobilitazione ampia e trasversale, capace di richiamare l’attenzione sull’emergenza umanitaria in corso nella Striscia di Gaza e sulla necessità di proteggere le missioni civili internazionali.