Sciopero treni 21 ottobre 2025: chi si ferma, orari e possibili disagi

Roma, 20 ottobre 2025 - Torna a fermarsi il settore ferroviario martedì 21 ottobre con lo sciopero nazionale proclamato da Cobas Lavoro Privato, Coordinamento Ferrovieri e Assemblea Nazionale Manutenzione Rfi. L’agitazione riguarderà nello specifico il personale tecnico impegnato nella manutenzione degli impianti e delle infrastrutture gestite da Rete Ferroviaria Italiana (Rfi), la società del gruppo Fs responsabile della rete dei binari, dei segnali e delle stazioni.

Orari e possibili disagi

Lo sciopero avrà inizio alle 00.00 e terminerà alle 23.59 di martedì 21 ottobre. Non essendo coinvolti macchinisti e capitreno, lo sciopero non dovrebbe avere ricadute dirette sulla circolazione. Tuttavia non possono escludersi eventuali disagi per i pendolari o possibili ritardi dei convogli qualora si verifichino problemi tecnici o rallentamenti legati alla gestione della rete. A tal proposito Trenitalia precisa che “la circolazione dei treni sarà regolare – si legge sul sito della società del gruppo Fs -. Lo sciopero in programma non riguarda il personale di Trenitalia e non avrà impatto sulla regolarità del servizio”.