Lo sciopero dei treni del 17 maggio revocato per la messa di insediamento di Papa Leone XIV

Roma, 13 maggio 2025 – Lo sciopero dei treni dei 17 maggio è stato revocato. Colpa (merito) di Papa Leone XIV. Usb ha infatti accolto l'invito della Commissione di garanzia e ha revocato la mobilitazione prevista per sabato 17 maggio nel settore del trasporto ferroviario, spostandola a venerdì 23 maggio.

La richiesta della Commissione era motivata dalla messa di insediamento di Papa Leone XIV, prevista per domenica 18 maggio, alla quale si prevede parteciperanno circa 250.000 fedeli, nonché Capi di Stato e di Governo provenienti da ogni parte del mondo.

"Il nostro è un gesto di responsabilità – ha detto Francesco Staccioli, rappresentante di Usb nazionale trasporti – l'eccezionalità dell'evento ci ha convinti a prendere questa decisione, avremmo rischiato di non riuscire a far comprendere ai cittadini le motivazioni dello sciopero e rischiato di prestare il fianco a critiche strumentali. Abbiamo quindi deciso di posticipare la protesta al 23 maggio. Se poi il ministero vorrà dimostrare il nostro stesso senso di responsabilità, siamo pronti ad ascoltare".

Un fine settimana nel quale l’Italia ospiterà diversi grandi eventi. Non ci sarà solo dalla cerimonia di insediamento di Papa Leone XIV ma anche da altri eventi di grande richiamo. Le giornate dal 16 al 18 maggio 2025 sono infatti interessate da manifestazioni sportive di rilevanza internazionale, quali il Gran Premio di F1 del Made in Italy e dell'Emilia Romagna all'Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari di Imola e le finali di tennis agli Internazionali Bnl d'Italia al Foro Italico di Roma, manifestazioni “per le quali sono previsti grandi afflussi di persone, approssimativamente stimabili in 220.000 per il primo e 400.000 per il secondo”.