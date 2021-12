Roma, 15 dicembre 2021 - Giornata di passione per chi viaggia sui binari. Lo sciopero generale di domani, 16 dicembre, interesserà anche i treni con disagi attesi soprattutto per i pendolari. Ecco una guida per orientarsi tra Alta Velocità e trasporto ferroviario locale con gli orari dell'agitazione e le fasce di garanzia. Qui sotto anche i link di Trenitalia e Italo con i convogli garantiti.

Trenitalia

Il Gruppo Ferrovie dello Stato aderisce alla mobilitazione indetta da Cgil e Uil (qui i settori coinvolti): l'agitazione inizierà alla mezzanotte di oggi, 15 dicembre, e proseguirà fino alle 21 di domani. In queste 21 ore "sono previste modifiche alla circolazione dei treni Trenitalia", fa sapere Fs, che aggiunge: "l’agitazione sindacale può comportare modifiche al servizio anche prima dell’inizio e dopo la sua conclusione".

Subiranno variazioni, ritardi e cancellazioni, gli Intercity e i Regionali, anche se "su alcune linee regionali si prevede di confermare l’intera offerta ordinaria". Per quanto riguarda i treni locali le due fasce orarie di garanzia, previste per legge, vanno dalle 6 alle 9 del mattino e dalle 18 alle 21. In queste ore le corse dovrebbero risultare regolari.

Non ci sono certezze neanche sulle linee a lunga media percorrenza, anche se Trenitalia specifica che "sulla base delle attuali previsioni le Frecce viaggeranno regolarmente". Per informazioni ulteriori si rimanda al sito Trenitalia, all'app Trenitalia e al numero verde gratuito 800 89 20 21.

​Italo

La mobilitazione interessa anche Italo Treno negli stessi orari. L'azienda Ntv tiene a sottolineare "che non sono state comunicate, nei tempi e con le modalità di cui alla normativa vigente, la durata e i modi di attuazione dell’astensione collettiva" ma comunica che lo sciopero interesserà anche i servizi Italo dalla mezzanotte alle 21.

Trenord in Lombardia

Disagi sono previsti a livello locale anche sulle linee Trenord. L'azienda specifica di non essere coinvolta dall'agitazione (il personale ha già scioperato il 14 dicembre), ma per la possibile "adesione da parte del personale dei gestori delle infrastrutture Ferrovienord e RFI", anche il servizio ferroviario lombardo potrà subire ritardi, cancellazioni, modifiche. L'orario dello sciopero è lo stesso (00.01-21) e valgono anche in questo caso le fasce di garanzia dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21.