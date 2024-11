Sciopero treni e trasporti locali dicembre 2024: il calendario. Il 13 giornata clou

Roma, 30 novembre 2024 – Se novembre è stato un mese fitto di scioperi, dicembre non sarà da meno. Per l’ultimo mese dell’anno, infatti, sono già stati proclamati 15 scioperi. All’indomani della mobilitazione generale indetta da Cgil e Uil, l’atmosfera tra governo è sindacati è sempre più tesa: dopo aver precettato lo sciopero di ieri riducendolo a 4 ore, il ministro alle Infrastrutture Matteo Salvini mette le mani avanti e avvisa le sigle: “Sono pronto a intervenire”.

I sindacati contro il governo Meloni

Il confronto tra governo e sindacati si riaccende subito dopo l’ultimo sciopero organizzato da Cgil e Uil per il 29 novembre, che ha visto la partecipazione di circa mezzo milione di persone contro le politiche dell’esecutivo. La protesta ha infatti coinvolto 40 piazze da nord a sud del Paese. Le sigle rivendicano un’adesione del 70% allo sciopero, con punte del 100% tra i metalmeccanici. Molte aziende si sono fermate, coinvolgendo corrieri, trasporti e, in misura minore, la scuola, dove l’adesione è stata del 5%. Anche la cultura ha subito uno stop: alla Scala di Milano, infatti, il concerto pucciniano è stato annullato (sebbene tenori e pianista si siano comunque esibiti per il pubblico presente). Il leader Bombardieri afferma che la mobilitazione sta ottenendo risultati, criticando la manovra del governo: "Non è vero che dal 15 gennaio i lavoratori avranno più soldi, l’intervento sul cuneo fiscale non aumenta le buste paga".

Il pugno duro di Salvini

Nel frattempo anche il vicepremier Salvini, che aveva precettato lo stop del settore Trasporti di sua competenza, torna sullo sciopero di ieri.“Sono soddisfatto di aver garantito, ieri, il diritto a viaggiare con i mezzi pubblici a milioni di italiani”. E avvisa: “Il mio impegno non cambia in vista di dicembre, quando si contano già 15 scioperi proclamati, fra cui uno generale fissato il 13 (guarda caso un altro venerdì) a pochi giorni dal Natale. Sono pronto a intervenire ancora, per aiutare i cittadini".

Il grido di Landini

"Senza rivolta contro le ingiustizie non c'è libertà". Così, Maurizio Landini rivendica lo sciopero di ieri al congresso nazionale delle Acli. "Nella giornata di ieri quello che arrivava dalle piazze era la volontà delle persone di esserci e di partecipare. Da quelle piazze arriva una domanda trasversale di partecipazione e di rappresentanza perché il livello di sfruttamento e di impoverimento sociale non è più accettabile e la gente vuole reagire. E' importantissimo offrire un terreno di iniziativa che sia in grado di cogliere questo”. Il segretario Cgil ha anche raccontato un aneddoto sull’ultimo incontro con la premier Giorgia Meloni. “Quando sono stato a Palazzo Chigi per la legge di bilancio ho regalato alla presidente del Consiglio ‘L’uomo in rivolta’ di Albert Camus. Se la persona non si rivolta di fronte alle ingiustizie non esiste come persona, perché viene cancellato”. E ancora: “Oggi la messa in discussione della democrazia non la danno le persone in piazza per i propri diritti ma chi in Parlamento sta tentando di far passare un decreto che chiama sicurezza ma riduce le libertà e gli spazi delle persone”.

Scioperi dei trasporti di dicembre

Sciopero dei treni

Giovedì 12 e venerdì 13 dicembre: personale ferroviario – proclamato da Usb (24 ore dalle 21 del 12 alle 20:59 del 13 dicembre);

Venerdì 13 dicembre: personale società Ferrovie del Sud Est (Puglia) – proclamato da Filt/Cgil, fit/Cisl, Uilt/Uilt, Faisa/Cisal (4 ore dalle 8 alle 11:59).

Sciopero del trasporto pubblico locale

Venerdì 13 dicembre: personale Tpl – proclamato da Usb (24 ore con modalità territoriali);

Venerdì 13 dicembre: personale trasporto marittimo – proclamato da Usb (24 ore: traghetti da/per isole maggiori da un’ora prima delle partenze, traghetti da/per isole minori dalle 00:01 alle 23:59);

Venerdì 13 dicembre: personale società Sgm Lecce (3 ore dalle 9:30 alle 12:30).

Sciopero dei taxi

Venerdì 13 dicembre: personale servizio Taxi – proclamato da USB (24 ore dalle 00:01 alle 23:59).

Sciopero degli aerei