Sciopero dei treni 11 e 12 aprile: chi si ferma e dove

Roma, 10 aprile 2025 - Venerdì 11 aprile lo sciopero di Trenitalia c’è, ma riguarderà il personale di Rfi addetto alla manutenzione delle infrastrutture e ai servizi ferroviari. Il settore ferroviario torna a incrociare le braccia in concomitanza con lo sciopero generale nazionale indetto da Cobas. Sebbene il gruppo Fs sottolinea che la circolazione dei treni sarà regolare, alcuni treni regionali si fermeranno comunque.

Lo sciopero del personale impianti

Venerdì 11 e sabato 12 aprile il settore ferroviario si fermerà con una mobilitazione che coinvolgerà il personale del Gruppo Fs Italiane. A fermarsi, però, sarà il personale addetto alla manutenzione delle infrastrutture e ai servizi ferroviari non collegati con la circolazione dei treni. Lo sciopero si terrà dalle ore 3 del 11 aprile alle ore 2 del 12 aprile.

Trenord revoca lo sciopero

Trenord, che aveva annunciato di fermarsi dalle 21 di giovedì 10 aprile alle 20:59 di venerdì 11 aprile, alla fine ha revocato lo sciopero.

Lo stop in Piemonte e Valle d’Aosta

La segreteria regionale di Orsa ha indetto uno sciopero di 23 ore, dalle 3 di venerdì 11 aprile alle 2 di sabato 12, coinvolgendo il personale mobile della Direzione Business Regionale di Trenitalia per Piemonte e Valle d’Aosta. Lo stop potrebbe causare cancellazioni o modifiche alla circolazione dei treni regionali, anche nelle regioni vicine, con possibili disagi prima e dopo l’orario ufficiale dell’agitazione. Trenitalia garantirà comunque il servizio durante le fasce protette, dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21.

La mobilitazione di Cobas

Il 11 aprile è stato proclamato anche uno sciopero generale di 24 ore a livello nazionale, coinvolgendo lavoratori di tutte le categorie, pubbliche e private. L'iniziativa è stata organizzata dal sindacato SiCobas, che ha anche promosso una manifestazione nazionale a Milano per il 12 aprile. Il corteo si concentrerà su tematiche come “economia di guerra e ddl sicurezza, per la Palestina libera e la solidarietà alla resistenza palestinese: per rafforzare la lotta internazionalista contro il governo e l’imperialismo italiano”.

Prossimi scioperi di aprile

L’organizzazione Orsa ha indetto uno sciopero Amt a Genova dalle 22:30 di sabato 12 aprile alle 2:30 di domenica 13. Il servizio urbano e provinciale potrebbe subire interruzioni, ma saranno garantiti i trasporti per persone con disabilità e i servizi prenotati prima dello sciopero. Anche il 23 aprile si prevede un possibile aggravamento dei disagi, questa volta dovuto allo sciopero dei lavoratori del gruppo La Gardenia, che coinvolgerà gli appalti ferroviari di Rfi. Questo sciopero potrebbe influire sul regolare svolgimento dei servizi ferroviari e causare disagi aggiuntivi ai viaggiatori e agli operatori del settore