Sciopero dei trasporti oggi: orari e fasce di garanzia per bus, tram e metropolitane

Roma, 24 febbraio 2025 – Potrebbe essere un’altra giornata di passione per chi utilizza i trasporti pubblici. A fermarsi oggi, per uno sciopero di 24 ore, sono i trasporti locali: bus, tram e metropolitane.

A proclamare lo sciopero è stato il sindacato autonomo Usb (Unione sindacale di base) “per mancato riscontro alla richiesta di convocazione per il negoziato del rinnovo “CCNL Autoferrotranvieri Internavigatori 2024/ 2027”, si legge nelle motivazioni. In sostanza gli autisti incroceranno le braccia per questioni contrattuali e salariali.

Avvio di settimana a rischio disagi dunque per uno sciopero del trasporto pubblico locale a livello nazionale indetto dai sindacati di base. Lo sciopero di 24 ore riguarderà metro, bus e tram. L’orario di astensione dal lavoro sarà differente da città a città ma si dovranno in ogni caso rispettare le fasce di garanzia previste per legge.

Difficoltà ci potranno essere anche per chi oggi deve prendere l’aereo. Un'altra protesta di 4 ore riguarda infatti nel comparto aereo i lavoratori di EasyJet e Aeroitalia. Il personale viaggiante si fermerà per uno sciopero tra le 12 e le 16.

Nel trasporto pubblico locale, come di consueto, previste fasce di garanzia con orari diversi da città a città: a Roma i mezzi Atac circoleranno dalle 5.30 alle 8 e mezzo e poi dalle 17.30 alle 20. Stessi orari per tram, bus e filobus anche a Napoli (i mezzi circoleranno dalle 5.30 alle 8 e mezzo e poi dalle 17.30 alle 20) mentre a Milano la circolazione dei mezzi dell’Atm è garantita fino alle 8.45 e poi tra le 15 e le 18.