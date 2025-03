Altro sciopero dei trasporti il 21 marzo 2025: a rischio bus, metro e tram. Chi si ferma

Roma, 17 marzo 2025 – Nuovo sciopero dei trasporti in arrivo, ma stavolta a fermarsi sarà il trasporto pubblico locale. Dopo lo sciopero dei treni del 19 marzo, il prossimo venerdì 21 marzo ci sarà infatti un altro stop di 24 ore, proclamato da Cobas Lavoro Privato, Adl Cobas, Sgb e Cub Trasporti, con diverse modalità territoriali. Si prevede una giornata di disagi per chi si sposterà con i mezzi pubblici, con bus, metro e tram a rischio, sebbene saranno attive le fasce di garanzia. Ecco tutti i dettagli, città per città.

Per venerdì 21 aprile è stato proclamato uno sciopero dei trasporti pubblici locali

Le motivazioni dello sciopero riguardano la richiesta di un aumento salariale di 300 euro, la riduzione dell’orario di lavoro da 39 a 35 ore settimanali senza decurtazioni di stipendio, una diminuzione del periodo di guida e del nastro lavorativo per gli autisti, il miglioramento delle tutele per la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro, sia per i dipendenti che per gli utenti del trasporto pubblico locale, oltre al blocco delle privatizzazioni e delle gare di appalto nel settore.

A Roma l'agitazione coinvolgerà l'intera rete Atac, compresi i servizi in subaffidamento e quelli gestiti da Autoservizi Troiani/Sap e Autoservizi Tuscia/Bis. Il servizio non sarà garantito dalle 8:30 alle 17 e dalle 20 a fine servizio, mentre le fasce di garanzia saranno operative da inizio servizio fino alle 8:29 e dalle 17 alle 19:59. Nella notte tra il 20 e il 21 marzo non sarà garantito il servizio delle linee bus notturne, mentre alcune linee diurne e gestite da altri operatori continueranno a circolare. Durante la giornata del 21 marzo il servizio sarà sospeso nelle fasce orarie indicate, incluse le corse metro e delle linee sostitutive della metro C. Nella notte tra il 21 e il 22 marzo sarà garantito il servizio delle linee notturne, ma non quello delle metro A e B, delle linee diurne con corse oltre la mezzanotte e delle corse sostitutive della metro C. Durante lo sciopero potrebbero non essere disponibili scale mobili, ascensori e montascale nelle stazioni aperte, mentre le biglietterie fisiche resteranno chiuse, con la possibilità di acquistare i titoli di viaggio online o direttamente a bordo. Sempre venerdì, anche la rete di trasporto gestita da Cotral, che include i bus regionali e le ferrovie Roma Nord e Metromare, sarà a rischio a causa dello sciopero nazionale. Come per Atac, saranno rispettate le fasce di garanzia, garantendo i servizi all'inizio del turno e fino alle 8:29, e poi nel pomeriggio dalle 17 alle 20. Fuori da queste fasce, la regolarità del servizio dipenderà dall’adesione allo sciopero.

Come riportato sul sito del Ministero, per la giornata di venerdì è stato proclamato un altro sciopero dalle segreterie provinciali di Filt Cgil, Uiltrasporti e Ugl Autoferro a Latina. I mezzi del trasporto pubblico locale gestiti dalla Csc, attuale fornitore del servizio, si fermeranno dalle 06:30 all'inizio del turno, dalle 09:30 alle 13:30 e dalle 16:30 alle 20:30, nel rispetto delle fasce di garanzia. Durante queste fasce orarie, il servizio potrebbe essere garantito.

Lo sciopero interesserà anche la città di Milano. I servizi delle linee Atm non saranno garantiti dalle 8:45 alle 15 e dopo le 18, fino al termine del servizio.

I servizi di bus e corriere Tper nei bacini di Bologna e Ferrara non saranno garantiti dalle 8.30 alle 16.30 e dalle 19.30 fino a fine servizio, con alcune eccezioni nelle fasce di garanzia. A Bologna, le ultime corse garantite partiranno dai capolinea centrali fino alle 8.15 del mattino e alle 19.15 della sera, mentre a Imola saranno assicurate le corse in partenza dalla stazione ferroviaria o dall'autostazione fino alle 8.20 e alle 19.20. A Ferrara, le corse garantite partiranno dai capolinea periferici, centrali e intermedi fino alle 8.15 e alle 19.15. Lo sciopero coinvolgerà anche il personale del Marconi Express, con possibili disservizi per l’intera giornata.

Venerdì 21 marzo i tram di Gest potrebbero subire ritardi o cancellazioni a causa dello sciopero nazionale indetto da Cobas Lavoro Privato, Adl Cobas, Sgb e Cub Trasporti, a cui si aggiunge anche uno sciopero aziendale. Il servizio sarà garantito solo nelle fasce orarie tra le 6.30 e le 9.30 e tra le 17 e le 20, mentre la regolarità delle corse al di fuori di questi orari dipenderà dall’adesione allo sciopero. Nell’ultima agitazione simile, la partecipazione del personale viaggiante fu del 53%. Lo sciopero coinvolgerà tutto il personale aziendale e interesserà anche il servizio di autobus e pullman urbani ed extraurbani in tutta la Toscana.

Nel Genovese, Ugl Autoferro ha proclamato un'azione di sciopero aziendale della durata di 4 ore per venerdì 21 marzo 2025. Il personale di Amt che aderirà allo sciopero si asterrà dal lavoro in base a diverse modalità. Per il servizio di trasporto urbano di Genova, il personale operante su turni, inclusi i conducenti, si asterrà dal lavoro dalle 11:30 alle 15:30, mentre il personale su turno intermedio, inclusi i dipendenti delle biglietterie e del servizio clienti, si asterrà dalla seconda parte del turno, con il servizio clienti garantito fino alle 12:15. Nel servizio di trasporto provinciale, invece, il personale su turni si asterrà dalle 10:30 alle 14:30, e quello delle biglietterie provinciali dalle 10:30 alle 14. Il personale su turno intermedio si asterrà dalle ultime 2 ore del turno. In ambito ferroviario, il personale operante su turni si asterrà dal lavoro dalle 11:30 alle 15:30, mentre il personale su turno intermedio si asterrà nella seconda parte del turno. Il servizio urbano sarà garantito per le persone portatrici di handicap, mentre in ambito provinciale, il trasporto sarà garantito per i servizi convenzionati dedicati a persone con disabilità e anziani, oltre ai servizi di noleggio e aggiuntivi se prenotati prima della proclamazione dello sciopero.

Anche Amts conferma che, a causa dello sciopero nazionale degli Autoferrotranvieri proclamato per il 21 marzo 2025 da Cub Trasporti, il servizio potrebbe subire delle variazioni. Il personale viaggiante che aderisce allo sciopero si asterrà dunque dal servizio dalle 10:30 alle 18 e dalle 21 fino al termine del servizio. Il restante personale osserverà l'astensione per tutta la durata del proprio turno di lavoro.

Il Gruppo Fs informa che il personale di Busitalia Campania sarà in sciopero il 21 marzo 2025, pertanto i servizi sostitutivi con bus sulla tratta Salerno – Salerno Stadio Arechi S. Leonardo potrebbe subire cancellazioni o variazioni. L'agitazione sindacale potrebbe causare modifiche al servizio anche prima dell'inizio e dopo la conclusione dello sciopero. Sono previste le fasce di garanzia dalle 6:30 alle 9 e dalle 13 alle 16:30.

A causa dello sciopero potrebbero verificarsi disagi nel servizio di trasporto pubblico urbano ed extraurbano nei bacini di Padova e Rovigo. Le corse non saranno garantite nelle fasce orarie tra le 8:30 e le 12:29 e tra le 15:30 e la fine del servizio per il servizio urbano di Padova. Per il servizio extraurbano di Padova, le corse non saranno garantite tra le 8:30 e le 11:59 e tra le 14:30 e la fine del servizio. Per il servizio urbano ed extraurbano di Rovigo, le corse non saranno garantite tra le 8:15 e le 11:59 e tra le 14:45 e la fine del servizio.