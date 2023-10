Sciopero taxi Roma: protesta contro il decreto del governo

Oggi sarà ancora più difficile trovare un taxi per spostarsi in città. Scioperano, infatti, gli autisti delle macchine bianche che aderiscono alle tre organizzazioni più rappresentative del settore: Usb, Orsa e Fast Confsal. Nel mirino della protesta il decreto-Asset approvato in via definitiva dal Parlamento e diventato legge dello Stato. In particolare i tassisti non hanno digerito la possibilità data ai Comuni di ampliare fino al 20% il numero delle licenze attualmente in vigore, attraverso un concorso straordinario. E poco importa se il 100% degli incassi sarà destinato proprio a indennizzare e sostenere i taxi attualmente in circolazione. Un particolare che aveva scatenato l’ira dei sindaci dei grandi Comuni, che avrebbero voluto almeno trattenere una quota del 20% degli incassi previsti. La nuova offensiva dei tassisti contro il governo non piace al ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, che giudica "poco comprensibile lo sciopero" e ha invitato gli autisti a dialogare. "Questa riforma l’abbiamo presentata a tutti i soggetti coinvolti prima di realizzarla in una situazione di emergenza, a fine di luglio, perché il decreto è dell’8 agosto". Insomma, una mobilitazione che arriva fuori tempo massimo. Nelle ultime settimane, per la verità, qualche piccolo spiraglio di trattativa era stato aperto da alcune associazioni di categoria, sia pure con percentuali inferiori rispetto a quelle sdoganate dal provvedimento. Fra le sigle che non hanno aderito alla "serrata" c’è ad esempio Uritaxi che, però, ribatte senza mezzi termini alle accuse del presidente di Assoutenti, Furio Truzzi, che ha definito lo sciopero "assurdo e immotivato" chiedendo l’intervento della Commissione di Garanzia e dei prefetti.

Antonio Troise