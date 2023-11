Sciopero e precettazione venerdì 17 novembre, Salvini: “Chi disubbidisce subirà le conseguenze”

Roma, 15 novembre 2023 – Tensione alle stelle sullo sciopero di venerdì 17 novembre. Da una parte c’è il ministro dei Trasporti, Matteo Salvini che dopo aver firmato un’ordinanza che precetta (riducendo da 8 a 4 le ore di astensione dal lavoro) i lavoratori del settore trasporti.

Matteo Salvini contro i sindacati

Lo sciopero

Dall’altra i sindacati che da una parte difendono il “diritto allo sciopero” (la proclamazione era per uno sciopero generale di 8 ore) ma riflettono sulla possibilità di evitare uno scontro frontale con il ministro e il Governo (oltre a valutare il possibile impatto delle sanzioni che verrebbero applicate ai lavoratori). La situazione è in evoluzione e riguarda solamente il settore trasporti mentre negli altri dell’impiego pubblico (come scuola e sanità) e privato (come le industrie del Centro Italia – al Nord e al Sud lo sciopero si svolgerà in altre giornate).

Le parole di Salvini

"Ho firmato ieri sera un'ordinanza di precettazione: non 24 ore di sciopero ma 4 ore, dalle 9 alle 13. Non può essere una minoranza politicizzata a bloccare la seconda potenza industriale di questo continente. Mi faccio carico di quella maggioranza silenziosa che non può dipendere dagli umori di Landini e di qualcuno che fa politica utilizzando i lavoratori. E quindi come la norma prevede chi disobbedirà a queste regole ne pagherà le conseguenze". Lo dice Matteo Salvini dal palco dell'assemblea nazionale di Federmanager a Roma.

Cosa rischia chi non rispetta la precettazione

Chi non rispetta la precettazione, per la legge, rischia multe da 500 a 1000 euro. Ma non c’è solo una questione economica. Un muro contro muro non farebbe altro che alzare la tensione sociale nelle piazze in cui Cgil e Uil manifesteranno venerdì.

Il garante

Nei giorni scorsi la Commissione di garanzia si era espressa sullo sciopero dicendo sostanzialmente che “non ci sono i presupposti di uno sciopero generale” ma che quello di venerdì si configurerebbe come uno “sciopero intersettoriale”. Una differenza non da poco. Lo sciopero generale consente infatti di poter proclamare 8 ore di astensione dal lavoro mentre quello intersettoriale 4. Una posizione contestata concettualmente da Cgil e Uil che hanno anche sottolineato come la commissione sia nominata dal governo. I sindacati hanno immediatamente affermato che per loro “restava valido lo sciopero generale”. Ma la situazione si è complicata con la decisione del ministro Salvini di precettare i lavoratori fissando l’orario dello sciopero sei trasporti dalle 9 alle 13.