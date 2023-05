Sciopero oggi 26 maggio, chi si ferma. Trenitalia e tpl: orari e perché dello stop nelle grandi città

Venerdì 26 maggio 2023 è sciopero generale nazionale nel settore pubblico e privato. Lo ha indetto L’Unione sindacale di base per rivendicare i diritti dei lavoratori. Salario, costo dei beni, diritto alla casa: secondo Usb, il programma economico del governo impegnato nella guerra trascura i problemi più importanti del Paese, scagliandosi contro le fasce più deboli della società. Sebbene l’alta adesione, lo sciopero non interesserà i servizi essenziali dell’Emilia Romagna colpita dall’alluvione e alle prese con l’emergenza.

Le ragioni dello sciopero Secondo Usb, con l’adesione di Usb Ps e Fisi, è giunto il momento di sfidare il governo affinché ascolti le richieste di lavoratori e lavoratrici: 300 euro di aumento nello stipendio mensile a fronte del forte aumento dei prezzi, un milione di assunzioni, stabilizzazione dei precari, lo scorrimento delle graduatorie dei concorsi già espletati, reinternalizzazione dei servizi. E ancora: difesa del Reddito di cittadinanza e l’introduzione di una legge sul salario minimo di almeno 10 euro l’ora sui minimi tabellari, con une riduzione dell’orario di lavoro a 32 ore a parità di salario. Tra le richieste, i sindacati alzano la voce anche sul nuovo codice degli appalti e il rischio di illegalità sui posti di lavoro, sul decreto Cutro che potrebbe riportare in stato di clandestinità migliaia di lavoratori migranti e in generale sull’invio di armi e risorse per il conflitto in Ucraina.

Sciopero della scuola A Rischio il settore scuola di ogni ordine e grado dove il personale scolastico potrebbe non garantire il normale svolgimento delle lezioni. Sciopero Trenitalia e Italo A livello nazionale, aderiscono allo sciopero Trenitalia (qui i tre garantiti) e Italo dalle 9 alle 17 (qui i treni garantiti). Resta esclusa l’Emilia Romagna. Sciopero Trenord Anche Trenord aderisce allo sciopero del 26 maggio. Le ripercussioni riguarderanno le linee: Milano Cadorna – Canzo/Asso, Como Lago, Novara Nord, Varese/Laveno Nord; Brescia/Iseo – Edolo; Linee suburbane S2, S3, S4; le linee S1 Saronno – Milano Passante – Lodi, S9 Saronno – Seregno – Milano – Albairate e S13 Milano Bovisa – Pavia; i collegamenti aeroportuali Milano Cadorna/Milano Centrale/Milano Porta Garibaldi - Malpensa Aeroporto e S50 Malpensa Aeroporto - Bellinzona. Sciopero di bus, metro e tram: gli orari nelle città A Milano il servizio sulle linee Atm sono garantite fino alle 8:45 e dalle 15 alle 18. Le corse delle linee 201, 220, 222, 230, 328, 423, 431, 433 saranno garantite dalle 5:30 alle 8:29 e dalle 15 alle 17:59. La funicolare Como-Brunate, invece, è garantita fino alle 8:30 e tra le 16:30 e le 19:30. A Brescia stop ai mezzi pubblici da mezzanotte alle 05:59, dalle 09:01 alle 11:29 e dalle 14:31 a fine servizio. A Roma lo sciopero non dovrebbe riguardare bus, metro, tram e ferrovia. Su Roma Servizi per la Mobilità si legge che le linee Atac, Roma Tpl e Cotral garantiranno regolare servizio. Nel resto del Lazio stop al servizio diurno dalle 8:30 alle 17 e dalle 20 a fine servizio, e al servizio notturno di superficie per tutto il giorno a partire dalla mezzanotte. A Napoli sono garantite le linee di tram, bus e filobus dalle 5:30 alle 8:30 e dalle 17 alle 20. Per quanto riguarda la Metro Linea 1, è garantita la prima corsa da Piscinola alle 6:30 e da Garibaldi alle 7:10; la prima corsa pomeridiana da Piscinola alle 17:03 e da Garibaldi alle 17:43 e l’ultima corsa serale da Piscinola alle 19:34 e da Garibaldi alle 19:34. Per le funicolari, infine, garantite le ultime corse del mattino da Mergellina, Centrale e Montesanto alle 9:20; riprende il servizio con la prima corsa pomeridiana alle 17 e con l’ultima corsa serale alle 19:50. Autolinee Toscane fa sapere che lo sciopero dei bus riguarderà Firenze, Pisa, Livorno, Lucca e Massa Carrara. Lo sciopero inizierà a mezzanotte del 26 maggio fino alle 4:14, per poi riprendere dalle 8:15 fino alle 12:29; e poi dalle 14:30 fino a fine servizio. A Torino scioperano servizio urbano-suburbano, metropolitana e tutti i centri di servizi al cliente dalle 6 alle 9 e dalle 12 alle 15. Scioperano anche servizio extraurbano, ferroviario sfmA, Aeroporto Ceres da inizio servizio fino alle 8 e dalle 14:30 fino alle 17:30. Le corse delle linee bus Sf2 tra Venaria e Torino potrebbero non essere garantite tra le 15 e le 18. Infine, per quanto riguarda il servizio ferroviario sfm1 tra Rivarolo e Chieri, potrebbe non esser garantito il servizio dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21.