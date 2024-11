Sciopero dei mezzi dell’8 novembre, la situazione: metro chiuse a Roma, Milano e Napoli. Bus fermi o limitati

Roma, 8 novembre 2024 – Disagi in tutta Italia per lo sciopero nazionale di 24 ore dei trasporti pubblici locali, iniziato alle 5.30 di questa mattina. La protesta, proclamata da Cgil, Cisl, Uil, Faisa e Ugla, ha coinvolto i principali mezzi di trasporto nelle grandi città, causando disagi a milioni di pendolari e utenti.

Sciopero dei mezzi pubblici (ANSA / STEFANO AMBU)

A Roma, il servizio della metropolitana è completamente fermo, mentre i bus sono ridotti al minimo. A Milano, tre linee della metropolitana sono chiuse su tutto il percorso, una è interrotta solo parzialmente, e anche i bus, tram e filobus circolano a capacità limitata. A Napoli, il blocco è totale per i treni Eav, le funicolari, i tram e i bus, con la linea 1 della metropolitana che ha sospeso il servizio dalle 9.30. Anche Bologna non è esente da disagi: qui i trasporti pubblici sono stati fortemente ridotti, con il 30% dei bus garantito solo fino alle 8.30. I pochi mezzi in circolazione sono stati molto affollati. Nel pomeriggio, dalle 16.30 alle 19.30, riprenderanno a circolare poco meno di un terzo dei bus, con priorità ai collegamenti con le stazioni ferroviarie e ai servizi sociali essenziali.

A Bologna, la monorotaia 'Marconi Express' , che collega la stazione ferroviaria con l'aeroporto, opera con una sola navetta nelle ore di servizio minimo. L'adesione allo sciopero, in tutte le città, è prevista essere molto alta, con conseguenti problematiche anche per il traffico, particolarmente congestionato nelle aree con numerosi cantieri.