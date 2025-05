Scioperi giugno 2025, il calendario. Treni, bus e aerei: sarà un mese rovente

Roma, 30 maggio 2025 - L’estate italiana parte con il piede sbagliato sul fronte della mobilità, e chi ha in programma le prime vacanze dovrà fare i conti con gli scioperi di giugno. Dalle ferrovie agli aeroporti, dai mezzi pubblici fino alla rete autostradale, le diverse agitazioni sindacali minacciano di bloccare il Paese in più giornate, con picchi di criticità attesi il 13 e il 20 giugno. Ecco il calendario.

Scioperi dal 1 al 5 giugno

Si parte subito, domenica 1° giugno, con uno sciopero di 24 ore che coinvolgerà il trasporto pubblico locale a Genova. A incrociare le braccia sarà il personale di Amt, l’azienda municipalizzata dei trasporti, su iniziativa della sigla Cub Trasporti. L’agitazione si svolgerà con modalità differenti a seconda dei turni, ma rischia di lasciare a piedi i cittadini per l’intera giornata. Appena due giorni dopo, il 3 giugno, sarà la volta delle ferrovie. Doppia protesta nazionale per il personale degli impianti di manutenzione infrastrutturale di Rfi, indetta dall’Assemblea Nazionale dei Lavoratori e dai Cobas Lavoro Privato. Entrambe le mobilitazioni dureranno 23 ore, da mezzanotte alle 23, con possibili ripercussioni sulla regolarità della circolazione su tutta la rete ferroviaria italiana. Nella stessa giornata, disagi previsti anche in Sardegna. I lavoratori di Arst, la società di trasporto pubblico locale che copre le province di Cagliari, Sassari, Nuoro e Oristano, si fermeranno per 4 ore in diverse fasce orarie, aderendo alla protesta indetta dalla sigla Orsa Autoferro Tpl. Il 4 giugno sciopera anche il trasporto pubblico locale in Toscana. Il personale di Autolinee Toscane del Dipartimento centro, che serve le province di Firenze, Pistoia e Prato, incrocerà le braccia per 4 ore, dalle 17.30 alle 21.30. A proclamare la protesta è stata la sigla Cobas Lavoro Privato. Attese ripercussioni su linee urbane ed extraurbane proprio nella fascia pomeridiana e serale. Il 4 e 5 giugno, infine, sarà il turno del trasporto merci su rotaia. A fermarsi saranno i lavoratori della Gts Rail, società attiva sul trasporto merci ferroviario a livello nazionale. Lo sciopero scatterà alle 16 del 4 giugno e proseguirà fino alle 16 del giorno successivo, su iniziativa di diverse sigle sindacali di categoria.

Scioperi dal 6 al 9 giugno

Il 6 giugno sarà il turno del trasporto pubblico locale a Bolzano. Il personale della Sad, la società che gestisce i collegamenti urbani ed extraurbani della provincia, si fermerà per 24 ore. La protesta è stata indetta dalla sigla Uilt-Sgk e potrebbe causare cancellazioni e disagi per l’intera giornata, con le consuete fasce di garanzia da rispettare. Il 9 giugno si annuncia particolarmente complesso su più fronti. A La Spezia, i dipendenti della Atc, che gestisce il trasporto pubblico locale, sciopereranno per 4 ore, dalle 11 alle 15, su iniziativa di Cub Trasporti. Nella stessa giornata, agitazioni anche nel settore del trasporto merci ferroviario a livello nazionale. Dalle 16 alle 23.59, il personale di Captrain Italia incrocerà le braccia su iniziativa dei sindacati Filt-Cgil, Fit-Cisl e Uilt-Uil. Alla protesta parteciperanno, con le stesse modalità orarie, anche i lavoratori di Medway Italia, con uno sciopero promosso da Usb Lavoro Privato. Conseguenze attese su spedizioni e movimentazioni merci su ferro in tutta Italia.

Lo sciopero aerei del 13 giugno

Il 13 giugno sciopero di 24 ore per gli autisti Sea negli aeroporti di Milano Linate e Malpensa. Nella stessa giornata, dalle 13 alle 17, si ferma il comparto aereo con Cub Trasporti, aeroportuale e indotto in tutta Italia. Prevista anche un’astensione di 24 ore per il personale delle aziende di handling associate ad Assohandlers.

Scioperi dal 14 al 16 giugno

Il 14 giugno dalle 21 il personale Rfi delle sale circolazione e unità di circolazione in Sardegna incrocia le braccia per 24 ore.

Il 15 giugno stop di 4 ore, dalle 12.45 alle 16.45, per il personale dell’area ferroviaria di Anm Napoli. Sempre il 15, dalle 3 del mattino e per 23 ore, si ferma il personale mobile Trenitalia della direzione business regionale Piemonte e Valle d’Aosta. Nello stesso orario protesta anche il personale di vendita e assistenza della stessa area.

Il 16 giugno dalle 3 alle alle 2 del 17 giugno è in programma anche sciopero di 23 ore del personale Trenord in Lombardia.

Scioperi del 20 giugno

Il 20 giugno è prevista una giornata da bollino nero, dove si fermeranno sia il settore pubblico sia quello privato a livello nazionale. Si parte con Usa, che ha proclamato uno sciopero generale nazionale per l’intera giornata del 20 giugno. Coinvolge tutte le categorie pubbliche e private.

Cub ha indetto uno sciopero generale nazionale per l’intera giornata del 20 giugno. Lo sciopero riguarda tutte le categorie pubbliche e private, con particolare attenzione al settore ferroviario (dalle 21 del 19 giugno alle 21 del 20 giugno) e al personale delle autostrade (dalle 22 del 19 giugno alle 22 del 20 giugno).

Sgb ha proclamato uno sciopero generale nazionale per l’intera giornata del 20 giugno. Coinvolge tutte le categorie pubbliche e private, con astensione dal lavoro nel settore ferroviario dalle 21 del 19 giugno alle 21 del 20 giugno e nel settore autostradale dalle 22 del 19 giugno alle 22 del 20 giugno.

Sbm ha indetto uno sciopero generale nazionale per l’intera giornata del 20 giugno. Interessano tutte le categorie pubbliche e private, con modalità e orari di sciopero analoghi a quelli di Cub e Sgb: ferroviario dalle 21 del 19 giugno alle 21 del 20 giugno, autostrade dalle 22 del 19 giugno alle 22 del 20 giugno.

Flai Trasporti e Servizi ha proclamato uno sciopero di 24 ore per il personale della società Aviation Services all’aeroporto di Venezia.

Lo sciopero è interregionale e riguarda esclusivamente il 20 giugno. La stessa sigla annuncia uno stop di 24 ore del settore, sempre il 20 giugno, esteso su tutto il territorio nazionale delle aziende di handling associate ad Assohandlers.

Conclude il calendario lo sciopero nazionale di 48 ore proclamato da Ugl Mare e Porti per il personale marittimo della società Grandi navi veloci (Gnv). Lo sciopero inizia alle 14 del 5 luglio e termina alle 13:59 del 7 luglio.