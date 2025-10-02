Guida allo sciopero del 3 ottobre 2025 fra manifestazioni e trasporti in tilt. Gli orari settore per settore

Roma, 2 ottobre 2025 - Come promesso, il Paese si blocca in sostegno a Gaza. Migliaia di persone sono scese in piazza nelle città italiane in risposta all’intercettazione della Global Sumud Flotilla da parte di Israele, anticipando così le prime manifestazioni dello sciopero. Venerdì 3 ottobre l’Italia si fermerà per lo sciopero generale nazionale di 24 ore proclamato da Cgil, Usb e Si-Cobas, anticipando il maxi corteo di sabato a Roma per la Palestina. Lo stop, dichiaratamente politico, è stato indetto per difendere la Flotilla e sostenere il popolo palestinese con aiuti umanitari. Le prime difficoltà saranno percepibili già dal pomeriggio-sera di giovedì 2 ottobre, quando treni e autobus inizieranno a fermarsi. Per i sindacati, sarà una mobilitazione destinata a trasformarsi in una vera “rivoluzione del weekend”.
Sommario
Le motivazioni della protesta
La decisione dei sindacati arriva dopo l’abbordaggio delle imbarcazioni della Flotilla, dirette a Gaza con aiuti umanitari. “Un’aggressione in acque internazionali che colpisce cittadini e cittadine italiani e viola i principi costituzionali”, ha dichiarato la Cgil in una nota, parlando di “atto di gravità estrema”. Anche l’Usb ha sottolineato che lo sciopero intende denunciare la “complicità del governo italiano” e chiedere la fine di ogni collaborazione economica e militare con Israele.
Scatta la protesta: "Blocchiamo tutto"
Le proteste per la Flotilla si sono già fatte sentire in tutta Italia. Già ieri, 1 ottobre, in serata a Roma oltre 10mila persone sono scese in piazza in un corteo partito dall’università e dal quartiere San Lorenzo, attraversando Termini e il centro della Capitale. Decine di migliaia di cittadini hanno bloccato strade e luoghi simbolici, con presidi permanenti in piazza Gaza e davanti ai palazzi del governo e del Parlamento. La mobilitazione ha raccolto studenti, sindacati e movimenti come Potere al Popolo, tutti uniti nello slogan “blocchiamo tutto”, a difesa della Flotilla, dei valori costituzionali e del popolo palestinese, denunciando la complicità del governo italiano e reclamando la rottura degli accordi diplomatici e commerciali con Israele.
Stop ai treni
Il personale del Gruppo Fs, Trenitalia, Trenitalia Tper e Trenord si fermerà dalle 21 del 2 ottobre alle 20:59 del 3 ottobre. Saranno garantite solo alcune corse nelle fasce di maggiore afflusso (6-9 e 18-21), ma si prevedono cancellazioni diffuse su lunga percorrenza e treni regionali. Non saranno previste corse garantite per FrecciaLink e collegamenti su gomma. Ecco la lista di tutti i treni garantiti. La protesta rigurderà anche Italo che non era coinvolto nello sciopero proclamato qualche giorno fa da Si-Cobas.
Autostrade e trasporto locale
Dalle 22 di giovedì 2 ottobre inizierà lo sciopero anche nelle autostrade, con possibili disagi nei servizi di gestione e pedaggio. Anche bus, tram e metropolitane rischiano lo stop per l’intera giornata del 3 ottobre: le modalità varieranno a seconda delle città, ma resteranno comunque attive le fasce di garanzia mattutine e serali. A Milano, Roma, Napoli, Bologna e Torino il trasporto pubblico locale sarà fortemente a rischio nel corso dello sciopero. In ogni città potranno registrarsi sospensioni o riduzioni di autobus, tram e metropolitane, con deviazioni o corse cancellate, soprattutto fuori dalle fasce garantite del mattino e della sera. A Roma è atteso un impatto sulla rete Atac, compresa la metropolitana, mentre a Milano l’Atm e i servizi urbani potrebbero subire rallentamenti e interruzioni. A Napoli i bus e le linee urbane potrebbero fermarsi o subire variazioni, così come a Bologna con il servizio Tper e a Torino con Gtt. Le modalità precise varieranno in base all’adesione locale e agli orari di garanzia fissati da ciascun comune o azienda di trasporto.
Scuole e università
L’agitazione coinvolgerà docenti, personale Ata e accademico. Lezioni, esami e attività didattiche potrebbero subire sospensioni o rinvii.
Sanità
Lo sciopero si svolgerà dall’inizio del primo turno del 3 ottobre fino alla conclusione dell’ultimo. Saranno comunque garantite urgenze, pronto soccorso e i servizi essenziali previsti dalla normativa di settore.
Vigili del fuoco
Il personale turnista si asterrà per quattro ore, dalle 9 alle 13. Per il personale giornaliero e amministrativo lo stop sarà invece esteso all’intera giornata.
Chi resta escluso
Non tutte le realtà parteciperanno. Poste Italiane assicurerà lo svolgimento delle prestazioni essenziali, come la corrispondenza urgente e i pagamenti. Restano attivi anche i comparti non inclusi nella proclamazione o già impegnati in altre vertenze.
Il nodo della precettazione
Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini ha già annunciato di valutare la precettazione per limitare la portata della protesta. La Commissione di Garanzia sugli scioperi ha rilevato che la proclamazione non rispetta i termini di preavviso previsti dalla normativa. "Una minoranza irresponsabile non può bloccare milioni di italiani", ha dichiarato Salvini, ipotizzando persino che lo sciopero possa essere dichiarato illegittimo.
Una giornata ad alta tensione
Con i sindacati determinati a portare avanti la mobilitazione e il governo pronto a contrastarla, il 3 ottobre si annuncia come una giornata di forte tensione sociale e politica. Tra diritti costituzionali e necessità di garantire i servizi essenziali, l’Italia si prepara a vivere l’ennesimo banco di prova sul delicato equilibrio tra libertà di protesta e tutela della collettività. Usb: "È tempo di alzare la testa e scegliere da che parte stare: con chi bombarda i civili o con chi lotta per liberarli? Noi stiamo con la Flotilla, con Gaza, con il popolo palestinese, con chi costruisce la pace. Blocchiamo tutto. Il 3 ottobre sarà sciopero generale".