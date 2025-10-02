Guida allo sciopero del 3 ottobre 2025 fra manifestazioni e trasporti in tilt. Gli orari settore per settore

Roma, 2 ottobre 2025 - Come promesso, il Paese si blocca in sostegno a Gaza. Migliaia di persone sono scese in piazza nelle città italiane in risposta all’intercettazione della Global Sumud Flotilla da parte di Israele, anticipando così le prime manifestazioni dello sciopero. Venerdì 3 ottobre l’Italia si fermerà per lo sciopero generale nazionale di 24 ore proclamato da Cgil, Usb e Si-Cobas, anticipando il maxi corteo di sabato a Roma per la Palestina. Lo stop, dichiaratamente politico, è stato indetto per difendere la Flotilla e sostenere il popolo palestinese con aiuti umanitari. Le prime difficoltà saranno percepibili già dal pomeriggio-sera di giovedì 2 ottobre, quando treni e autobus inizieranno a fermarsi. Per i sindacati, sarà una mobilitazione destinata a trasformarsi in una vera “rivoluzione del weekend”.

La decisione dei sindacati arriva dopo l’abbordaggio delle imbarcazioni della Flotilla, dirette a Gaza con aiuti umanitari. “Un’aggressione in acque internazionali che colpisce cittadini e cittadine italiani e viola i principi costituzionali”, ha dichiarato la Cgil in una nota, parlando di “atto di gravità estrema”. Anche l’Usb ha sottolineato che lo sciopero intende denunciare la “complicità del governo italiano” e chiedere la fine di ogni collaborazione economica e militare con Israele.

Le proteste per la Flotilla si sono già fatte sentire in tutta Italia. Già ieri, 1 ottobre, in serata a Roma oltre 10mila persone sono scese in piazza in un corteo partito dall’università e dal quartiere San Lorenzo, attraversando Termini e il centro della Capitale. Decine di migliaia di cittadini hanno bloccato strade e luoghi simbolici, con presidi permanenti in piazza Gaza e davanti ai palazzi del governo e del Parlamento. La mobilitazione ha raccolto studenti, sindacati e movimenti come Potere al Popolo, tutti uniti nello slogan “blocchiamo tutto”, a difesa della Flotilla, dei valori costituzionali e del popolo palestinese, denunciando la complicità del governo italiano e reclamando la rottura degli accordi diplomatici e commerciali con Israele.

Il personale del Gruppo Fs, Trenitalia, Trenitalia Tper e Trenord si fermerà dalle 21 del 2 ottobre alle 20:59 del 3 ottobre. Saranno garantite solo alcune corse nelle fasce di maggiore afflusso (6-9 e 18-21), ma si prevedono cancellazioni diffuse su lunga percorrenza e treni regionali. Non saranno previste corse garantite per FrecciaLink e collegamenti su gomma. Ecco la lista di tutti i treni garantiti. La protesta rigurderà anche Italo che non era coinvolto nello sciopero proclamato qualche giorno fa da Si-Cobas.

Dalle 22 di giovedì 2 ottobre inizierà lo sciopero anche nelle autostrade, con possibili disagi nei servizi di gestione e pedaggio. Anche bus, tram e metropolitane rischiano lo stop per l’intera giornata del 3 ottobre: le modalità varieranno a seconda delle città, ma resteranno comunque attive le fasce di garanzia mattutine e serali. A Milano, Roma, Napoli, Bologna e Torino il trasporto pubblico locale sarà fortemente a rischio nel corso dello sciopero. In ogni città potranno registrarsi sospensioni o riduzioni di autobus, tram e metropolitane, con deviazioni o corse cancellate, soprattutto fuori dalle fasce garantite del mattino e della sera. A Roma è atteso un impatto sulla rete Atac, compresa la metropolitana, mentre a Milano l’Atm e i servizi urbani potrebbero subire rallentamenti e interruzioni. A Napoli i bus e le linee urbane potrebbero fermarsi o subire variazioni, così come a Bologna con il servizio Tper e a Torino con Gtt. Le modalità precise varieranno in base all’adesione locale e agli orari di garanzia fissati da ciascun comune o azienda di trasporto.

L’agitazione coinvolgerà docenti, personale Ata e accademico. Lezioni, esami e attività didattiche potrebbero subire sospensioni o rinvii.

Lo sciopero si svolgerà dall’inizio del primo turno del 3 ottobre fino alla conclusione dell’ultimo. Saranno comunque garantite urgenze, pronto soccorso e i servizi essenziali previsti dalla normativa di settore.

Il personale turnista si asterrà per quattro ore, dalle 9 alle 13. Per il personale giornaliero e amministrativo lo stop sarà invece esteso all’intera giornata.

Non tutte le realtà parteciperanno. Poste Italiane assicurerà lo svolgimento delle prestazioni essenziali, come la corrispondenza urgente e i pagamenti. Restano attivi anche i comparti non inclusi nella proclamazione o già impegnati in altre vertenze.

Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini ha già annunciato di valutare la precettazione per limitare la portata della protesta. La Commissione di Garanzia sugli scioperi ha rilevato che la proclamazione non rispetta i termini di preavviso previsti dalla normativa. "Una minoranza irresponsabile non può bloccare milioni di italiani", ha dichiarato Salvini, ipotizzando persino che lo sciopero possa essere dichiarato illegittimo.

Con i sindacati determinati a portare avanti la mobilitazione e il governo pronto a contrastarla, il 3 ottobre si annuncia come una giornata di forte tensione sociale e politica. Tra diritti costituzionali e necessità di garantire i servizi essenziali, l’Italia si prepara a vivere l’ennesimo banco di prova sul delicato equilibrio tra libertà di protesta e tutela della collettività. Usb: "È tempo di alzare la testa e scegliere da che parte stare: con chi bombarda i civili o con chi lotta per liberarli? Noi stiamo con la Flotilla, con Gaza, con il popolo palestinese, con chi costruisce la pace. Blocchiamo tutto. Il 3 ottobre sarà sciopero generale".