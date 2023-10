Sciopero del trasporto pubblico 9 ottobre: città e orari garantiti

Roma, 9 ottobre 2023 - Lunedì 9 ottobre è sciopero nazionale di 24 ore del trasporto pubblico. A confermarlo è Usb che, dopo il rinvio della manifestazione del 27 settembre, invita tutti gli operatori del Trasporto pubblico locale ad incrociare le braccia in segno di protesta, che si svolgerà alle 11 di fronte Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti a Roma. Si prospetta un lunedì nero per chi si sposta con tram, metro e bus in tutta Italia. Ecco gli orari dello sciopero e le fasce garantite dei mezzi pubblici.

Motivazioni dello sciopero

Tra le motivazioni dello sciopero c’è la cancellazione degli aumenti delle tariffe dei servizi ed energia, il superamento dei salari d’ingresso, il blocco delle spese militari, il blocco delle privatizzazioni e delle relative gare di appalto per il Trasporto pubblico locale, la sicurezza dei lavoratori, l’introduzione del salario minimo, il libero esercizio del diritto di sciopero. Ad acuire lo scontro con il governo anche la precettazione firmata dal ministro dei Trasporti Matteo Salvini per lo sciopero dello scorso 27 settembre. “Quattro ore non bastano ai lavoratori per rivendicare i propri diritti - aveva replicato Usb in una nota sull'intervento del ministro - per permettere a tutti gli autoferrotranvieri di poter scendere in piazza e manifestare il loro dissenso; una giornata, quella del 9 ottobre 2023, che per tutti gli autoferrotranvieri si trasforma in un grande impegno di mobilitazione per il diritto dell’esercizio di sciopero nei servizi pubblici essenziali”.

Sciopero Trenord

Trenord ha comunicato che potrebbe aderire allo sciopero solo il personale di Ferrovienord, con possibili ripercussioni sul servizio. In particolare, a rischio sono le corse Milano Cadorna – Canzo/Asso, Milano Cadorna - Como Lago, Milano Cadorna - Novara Nord, Milano Cadorna - Varese - Laveno, Brescia/Iseo – Edolo, le linee suburbane S2, S3 ed S4. Saranno comunque attive le fasce di garanzia 6-9 e 18-21. Coinvolti anche i collegamenti aeroportuali Milano Cadorna/Milano Centrale/Milano Porta Garibaldi - Malpensa Aeroporto e S50 Malpensa Aeroporto - Bellinzona (ma saranno istituiti autobus sostitutivi senza fermate intermedie tra Milano Cadorna e Malpensa Aeroporto (da Milano Cadorna partiranno da via Paleocapa 1) e tra Busto Arsizio FS e Malpensa Aeroporto per la linea S50).

Sciopero Busitalia

Lunedì 9 ottobre aderisce allo sciopero anche il personale Busitalia. Le fasce di garanzia sono dalle ore 6:30 alle ore 9 e dalle ore 13 alle ore 16.30.

Sciopero bus, metro e tram: gli orari nelle città

A Roma lo sciopero interessa Atac, dunque bus, tram e metro, e i bus periferici gestiti da Roma Tpl. Aderiscono alla mobilitazione anche mezzi Cotral e le ferrovie Roma Lido e Roma Viterbo. Si prevedono disservizi negli orari di sciopero dalle 8:30 alle 17 e dalle 20 a fine servizio. Le corse sono assicurate fino alle 8:30 e dalle 17 alle 20. Per l’accesso alla metro non sarà garantito il servizio di scale mobili, ascensori e montascale. Per quanto riguarda il servizio notturno domenica notte non sarà garantito il servizio delle linee bus notturne. Sarà garantito, invece, il servizio delle linee diurne che hanno corse programmate oltre le ore 24 e le corse notturne delle linee 38, 44, 61, 86, 170, 246, 301, 451, 664, 881, 916 e 980. Viceversa nella notte tra lunedì e martedì. A Milano lo sciopero del personale viaggiante e di esercizio delle linee di superficie e metropolitane ci sarà dalle 8.45 alle 15 e dalle 18 fino al termine del servizio. L’agitazione interesserà le linee Atm, con possibili disagi anche per la funicolare Como-Brunate dalle 8:30-16:30 e dalle 19:30 fino a fine servizio. Si sciopera anche a Torino dove il personale Gtt aderisce alla mobilitazione. Le fasce di garanzia del servizio urbano-suburbano e metropolitana di Torino sono dalle 6 alle 9 e dalle 12 alle 15. Per quanto riguarda il servizio extraurbano, il bus sostitutivo ferrovia sfmA - Torino-Aeroporto-Germagnano-Ceres, la fascia di garanzia va da inizio servizio alle 8 e dalle 14.30 alle 17.30. Infine, l’orario garantito del servizio ferroviario sfm1 Rivarolo-Chieri è dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21. Anche Tper sciopererà nei bacini di Bologna, Ferrara e Imola dalle 8.30 alle 16.30 e dalle ore 19.30 a fine servizio, nel rispetto delle fasce di garanzia. Più precisamente, per i mezzi urbani, suburbani ed extraurbani del bacino di Bologna saranno garantite solamente le corse dal capolinea centrale verso periferia, e viceversa, con orario di partenza fino alle 8.15 al mattino e fino alle 19.15 alla sera. A rischio anche le corse del “Marconi Express” dalle 8.30 alle 16.30 e dalle 19.30 a fine servizio.

Stop per le Autolinee Toscane lunedì 9 ottobre dove in provincia di Livorno, Lucca, Massa-Carrara e Pisa il servizio sarà garantito tra le 4.15 e le 8.14 e tra le 12.30 e le 14.29.

Astensione anche in Abruzzo dove il personale viaggiante Tua sciopererà da mezzanotte alle 6, dalle 9 alle 18 e dalle 21 fino alle 24. Le fasce di garanzia per le linee di superficie Napoli, dunque tram, bus, filobus, va dalle 5:30 alle 8:30 e dalle 17 alle 20. Per la metro Linea 1, garantita prima corsa mattinale da Piscinola alle 6:30 e da Garibaldi alle 07:10. In caso di adesione, ultima corsa mattinale da Piscinola alle 9:10 e da Garibaldi alle 09:10. Il servizio riprende con la prima corsa pomeridiana da Piscinola alle 17 e da Garibaldi ore 17:40. L’ultima corsa serale è garantita da Piscinola ore 19:30 e da Garibaldi alle ore 19:30. Per le funicolari, infine: Mergellina, Centrale e Montesanto vede l’ultima corsa del mattino garantita alle 09.20. Il servizio riprende con la prima corsa pomeridiana delle 17. Ultima corsa serale prevista alle 19:50. Attivo il servizio navetta NC che segue le fasce di garanzia dei bus.