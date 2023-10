Sciopero dei taxi a Roma: disagi e guerra dei numeri

La manifestazione, innescata dal decreto ‘Asset’, approvato il 5 ottobre, è arrivata fin sotto la sede del ministero dei Trasporti. A protestare, ieri pomeriggio nella Capitale come in diverse città italiane, erano i tassisti. O meglio la sigla sindacale Usb, contraria alla riforma che stabilisce un aumento del 20% delle licenze taxi nelle città metropolitane. Secondo i rappresentanti della sigla sindacale, "inopportuno è la definizione più elegante" per un decreto capace, a loro dire, "di abrogare ogni norma che prevede una programmazione territoriale". Il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, ha liquidato la mobilitazione come "poco comprensibile". E ha aggiunto: "Lo sciopero proclamato da una sigla dei tassisti è una protesta tardiva, perché la riforma è in vigore, di fatto, già da qualche mese. L’abbiamo presentata ai tassisti, ai titolari di Ncc (noleggio con conducente) e a tutti gli altri attori del settore. Pieno rispetto, come sempre, per chiunque abbia scioperato e, ovviamente, per i numerosissimi operatori taxi che hanno garantito il servizio".

"La riforma era necessaria, a lungo attesa da cittadini e operatori. Prima di noi – ha proseguito Urso – ci avevano provato tre governi: prima Monti nel 2011, poi Renzi e quindi Draghi, ma avevano dovuto rinunciare a seguito del caos di scioperi che aveva paralizzato le città". Il ministro auspica, ora, che "si proceda in fretta sulla strada giusta, realizzata proprio per avere da subito più taxi e più licenze, al fine di affrontare al meglio la crescita dei turisti nelle nostre città d’arte e i nuovi eventi straordinari – religiosi, civili e sportivi – cui parteciperanno milioni di pellegrini, visitatori e turisti".

Secondo il Codacons, lo sciopero romano dei tassisti si è rivelato "un flop", mentre i cittadini non hanno avvertito differenza rispetto a qualsiasi altro giorno della settimana. Di tutt’altro avviso la senatrice Gabriella Di Girolamo, capogruppo M5s in commissione Trasporti: "Roma ha passato ore a soqquadro". Per l’Usb, che ha proclamato la protesta, l’adesione è stata di "circa il 60-70%, con punte come Napoli e Torino dove abbiamo raggiunto una partecipazione superiore al 90%".

Intervenuto a un convegno online, il ministro del Trasporti Matteo Salvini ha dichiarato: "È una minoranza della minoranza ad aver scioperato, la stragrande maggioranza delle sigle dei taxi è stata coinvolta nella stesura del decreto, ha criticato e collaborato".

