Sciopero aerei 9 aprile 2025: orari, compagnie coinvolte e fasce garantite

Roma, 5 aprile 2025 - Il 9 aprile si preannuncia una giornata complicata per chi ha in programma un viaggio in aereo. Mercoledì prossimo è infatti previsto uno sciopero nazionale del settore aeroportuale che potrebbe causare ritardi e cancellazioni. L’agitazione riguarderà diverse categorie di lavoratori, sia in volo che a terra. Ecco chi si ferma e quando.

Chi si ferma e quando

Il sindacato Cub Trasporti ha proclamato uno sciopero nazionale del comparto aereo nella fascia oraria 10:30 – 14:30. Nello stesso orario si fermeranno anche gli assistenti di volo di EasyJet, insieme al personale impiegato come autista negli aeroporti di Linate e Malpensa. Anche l’aeroporto di Palermo sarà interessato: qui i dipendenti della società di gestione Gesap si asterranno dal lavoro per otto ore, dalle 10 alle 18. Le figure coinvolte non sono solo assistenti di volo, ma anche addetti a terra, al check-in, all’handling e alle operazioni di rampa. Ciò significa che i disagi potrebbero riguardare non solo i voli ma anche le attività di imbarco, sbarco e gestione dei bagagli.

Le motivazioni

Lo sciopero nazionale del 9 aprile 2025, indetto da Cub Trasporti, coinvolge per quattro ore il personale del comparto aereo, aeroportuale e dell’indotto, inclusi i dipendenti Enac. Alla base della protesta vi è un forte malcontento legato al progressivo deterioramento delle condizioni di lavoro nel settore. Le ragioni dello sciopero richiamano non a caso questioni contrattuali già emerse in precedenti mobilitazioni. Tra i punti critici: riduzione dei salari, calo delle garanzie in materia di salute e sicurezza sul lavoro, mancata corresponsione delle maggiorazioni previste per il lavoro domenicale e carenze nella gestione e distribuzione dei dispositivi di protezione individuale. A tutto questo si aggiunge la denuncia per la mancata applicazione delle procedure di raffreddamento e conciliazione, previste per prevenire e gestire conflitti sindacali.

Le fasce garantite

Come ribadito da Enac, anche durante gli scioperi nel settore aereo sono previste fasce di garanzia. In particolare, i voli programmati tra le 7 e le 10 e tra le 18 e le 21 dovranno essere regolarmente effettuati. Per chi ha prenotato un volo in coincidenza con lo sciopero, è consigliabile consultare il sito della compagnia aerea o dell’aeroporto di riferimento per eventuali aggiornamenti in tempo reale.

Voli cancellati EasyJet

In caso di cancellazione del volo con easyJet, è possibile scegliere tra tre opzioni: riprenotare gratuitamente un altro volo (anche con partenza o arrivo alternativi), richiedere un voucher del valore del biglietto valido per 12 mesi oppure ottenere un rimborso completo sul metodo di pagamento usato. Tutte le operazioni possono essere gestite online tramite il sito o l’app. Se si opta per il voucher o il rimborso, non si avrà diritto ad altri rimborsi per spese extra legate al viaggio. Per maggiori informazioni consultare la pagina: https://www.easyjet.com/it/aiuto/imbarco-e-volo/ritardo-e-cancellazioni