Sciopero aerei 26 settembre, la guida completa: voli e fasce garantite

Roma, 25 settembre 2025 - Un nuovo sciopero di 24 ore del comparto aereo nazionale, proclamato dal sindacato CUB Trasporti, è in programma per la giornata di venerdì 26 settembre. Le proteste, alle quali aderiscono anche le sigle Usb Lavoro Privato, FlaI Trasporti, Ugl Trasporto Aereo, Uilt-Uil e altri sindacati di categoria, riguardano tutte le categorie del settore, dal personale navigante a quello di terra, e si vanno ad aggiungere ai disagi del 19 e 22 settembre.

Le mobilitazioni includono anche i dipendenti delle società di handling, gli autisti degli autobus aeroportuali, gli addetti alle pulizie e i lavoratori delle aziende operanti all'interno degli aeroporti. "Cresce il traffico passeggeri e merci ma aumenta lo sfruttamento e si tagliano salari e diritti dei lavoratori" ha dichiarato il segretario della Cub Trasporti Antonio Amoroso, parlando dei principali motivi per cui è stata proclamata la protesta. Una motivazione dello sciopero che inoltre include, oltre alle questioni lavorative, anche un'azione di solidarietà al popolo palestinese e una condanna dell'utilizzo degli aeroporti per i carichi di armi in ambito conflitti.

Durata e orari dello sciopero

A seconda delle diverse categorie, le agitazioni del 26 settembre sono strutturate in questo modo:

Protesta nazionale del comparto aereo e aeroportuale (CUB Trasporti, Usb, FlaI, Ugl-Ta e altri) da mezzanotte alle 23.59: sono coinvolti tutti i lavoratori dei due settori e anche di quello indotto e può riguardare tutti gli aeroporti italiani;

(CUB Trasporti, Usb, FlaI, Ugl-Ta e altri) da mezzanotte alle 23.59: sono coinvolti tutti i lavoratori dei due settori e anche di quello indotto e può riguardare tutti gli aeroporti italiani; Protesta del personale di bordo di Wizz-Air Malta (Filt-Cgil) e Volotea Airlines (Uilt-Uil), per tutte le 24 ore del 26 settembre. I voli delle due compagnie potrebbero subire cancellazioni o ritardi;

(Filt-Cgil) e (Uilt-Uil), per tutte le 24 ore del 26 settembre. I voli delle due compagnie potrebbero subire cancellazioni o ritardi; Sciopero di 4 ore, dalle 10 alle 14, delle società di handling Assholders , che operano nei principali aeroporti italiani;

, che operano nei principali aeroporti italiani; Sciopero di 24 ore degli autisti degli autobus di collegamento SEA a Linate e Malpensa (Cub Trasporti);

(Cub Trasporti); Sciopero di 24 ore degli addetti alle pulizie Dussmann Service all'aeroporto di Malpensa;

all'aeroporto di Malpensa; Sciopero di 24 ore di SogaerSecurity, azienda che garantisce la sicurezza nell'aeroporto di Cagliari.

Fasce orarie e voli garantiti

La normativa italiana e gli accordi con i sindacati prevedono comunque fasce orarie di garanzia per i passeggeri, dove il servizio procede regolarmente. Per questo sciopero del 26 settembre sono garantite le regolari attività nella fascia mattutina dalle 7 alle 10 e in quella serale dalle 18 alle 21.

Tutti i voli in programma nei suddetti orari saranno pertanto disponibili, così verranno garantiti i servizi da parte delle seguenti categorie: voli di Stato, militari e di emergenza sanitaria; voli di collegamento con isole che non dispongono di alternative via aerea o via mare; voli partiti prima dell'inizio dello sciopero e i voli internazionali il cui arrivo è programmato almeno 30 minuti dall'inizio delle agitazioni; voli cargo che trasportano animali vivi, prodotti deteriorabili, medicinali e beni di prima necessità.

Rientrano tra i voli garantiti, infine, i charter da e per le isole autorizzati prima dello sciopero, i collegamenti essenziali con le isole minori e tutti i voli intercontinentali in programma. Per evitare ulteriori disagi, si consiglia ai passeggeri di effettuare alcune azioni essenziali come controllare costantemente lo stato del volo, prenotare un volo nelle fasce garantite e partire durante le stesse, arrivare il più possibile in anticipo, conoscere i propri diritti e chiedere aiuto alla compagnia in caso di disagio e monitorare possibilmente le comunicazioni ufficiali da parte del governo.

Le motivazioni dello sciopero

I motivi della protesta del comparto aereo e aeroportuale sul suolo nazionale di venerdì 26 settembre sono diversi. Innanzitutto, secondo Cub Trasporti che ha proclamato lo sciopero, una delle principali questioni sulle quali fare leva riguarda l'adeguamento salariale per equiparare gli stipendi agli standard europei e il riconoscimento del lavoro notturno.

Altri obiettivi sui cui il sindacato cerca di attirare l'attenzioni sono: la riduzione dei carichi di lavoro e l'incremento degli organici per garantire un maggiore equilibrio vita-lavoro, i rimborsi per le spese di trasferimento, la revisione dei contratti aziendali di compagnie come Volotea e Wizz Air e la lotta all'uso degli aeroporti come spazio per commerciare armi destinate alla guerra. Cub, infine, ha inteso lo sciopero anche come un'azione di solidarietà alla Palestina e di appoggio alla missione della Global Sumud Flotilla.