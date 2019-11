Roma, 19 novembre 2019 - Nuovo sciopero nazionale del trasporto aereo per venerdì 13 dicembre. Lo stop di 24 ore è stato proclamato Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti e Ugl. Alla base della protesta, il perdurare della crisi di Alitalia, la situazione del comparto del trasporto aereo, per il quale i sindacati chiedono a tutte le aziende l'applicazione del contratto di settore, e il rifinanziamento del Fondo di Solidarietà del trasporto aereo.

Questa azione di protesta, ricordano le associazioni di categoria, segue lo sciopero nazionale di 4 ore del 6 luglio scorso. Ma, sottolineano, "permangono immutate tutte le problematiche che hanno determinato la crisi della principale compagnia italiana e non sussistono al momento certezze, al di là delle dichiarazioni di intenti, circa il fatto che essa si possa concludere senza impatti sul fronte del lavoro, in termini di esuberi di lavoratori e lavoratrice e di paventati quanto insostenibili tagli al costo del lavoro sia per i dipendenti diretti della compagnia che per quelli delle imprese dell'indotto".